Consilierul general Dan Cristian Popescu (PSD) a propus introducerea unei taxe de acces pentru vehiculele neînmatriculate în București sau Ilfov care circulă pe teritoriul Capitalei.

Potrivit proiectului, taxa ar urma să funcționeze similar unei roviniete, fiind valabilă pentru perioade de o zi, șapte zile, 30 de zile sau 12 luni, în funcție de tipul vehiculului.

Plata ar putea fi efectuată online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar verificarea vehiculelor se va realiza prin camere de supraveghere fixe și mobile care recunosc automat numerele de înmatriculare.

Cât ar costa accesul în București

Pentru autoturisme, taxa ar fi de 3,5 euro/zi, 6 euro pentru o săptămână, 9,5 euro pentru o lună și 50 de euro pe an.

În cazul autoutilitarelor, tariful ar varia între 8,6 euro/zi și 96 euro/an, iar pentru camioane – în funcție de tonaj – între 4 și 11 euro/zi, ajungând până la 1.210 euro/an.

Pentru microbuze (9–23 de locuri), taxa ar fi de 4 euro/zi, 20 euro/săptămână, 52 euro/lună și 320 euro/an, iar pentru autocare între 7 și 560 de euro, în funcție de perioada aleasă.

De la plată vor fi exceptate ambulanțele, vehiculele ISU, ale Poliției, Jandarmeriei, Ministerului Apărării, cele deținute de persoane cu handicap, mașinile istorice, cele diplomatice și autovehiculele 100% electrice sau pe hidrogen.

Unde vor ajunge banii colectați

Fondurile rezultate din taxa de acces vor merge la bugetul Municipiului București și vor fi utilizate pentru proiecte de mobilitate durabilă, extinderea rețelelor Park & Ride și reducerea poluării. Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei, împreună cu Brigada Rutieră, vor elabora regulamentul de aplicare în termen de 90 de zile de la adoptarea proiectului.

Potrivit documentului de fundamentare, Bucureștiul se confruntă cu o „supraaglomerare cronică” a traficului și cu cea mai mare densitate de autovehicule din țară. Aproximativ 1,4 milioane de mașini circulă zilnic în Capitală, dintre care 35% sunt înmatriculate în alte județe.

Motivația proiectului

Dan Cristian Popescu a explicat că inițiativa vizează reducerea traficului și a poluării, dar și încurajarea utilizării transportului public.

„Am identificat trei categorii (de persoane afectate, n.r.). Sunt cei care stau în Bucureşti, dar şi-au înmatriculat maşina în alt judeţ; ori îşi vor muta maşina pe Bucureşti, ori vor circula mai rar. O a doua categorie o reprezintă oamenii care vin în Bucureşti pentru o problemă punctuală, o zi – două, iar pe aceştia vrem să îi încurajăm să lase maşina în park&ride şi să ia mijloacele de transport în comun. A treia categorie este a celor care tranzitează zona Bucureştiului. Pe aceştia vrem să îi încurajăm să folosească centurile ocolitoare sau variantele de ocolire, pentru a nu mai intra în Bucureşti”, a declarat consilierul PSD pentru AGERPRES.

Consilierul PSD a adăugat că proiectul a fost deja depus la Primăria Capitalei și urmează să intre în dezbatere publică, estimând că ar putea fi discutat în Consiliul General în lunile noiembrie sau decembrie.

„Foarte mulţi bucureşteni sunt de acord cu proiectul”

Dan Cristian Popescu afirmă că măsura are susținerea unei părți semnificative a locuitorilor Capitalei.

„Foarte mulţi bucureşteni sunt de acord cu proiectul. (…) Este o chestiune care contribuie la reducerea traficului în Bucureşti şi a poluării. Cred că, cel puţin pentru o anumită perioadă, trebuie adoptat. Măcar pentru cinci ani cred că se poate adopta”, a spus el, menționând că mii de orașe europene aplică deja sisteme similare de taxare a accesului rutier.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.