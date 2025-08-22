Tatăl lui Jaylen Brown, arestat la Las Vegas! Acuzat de tentativă de omor după un conflict violent

Quenton Brown, tatăl vedetei din NBA Jaylen Brown, a fost implicat într-o altercație sângeroasă și se află acum în arest.

Quenton Brown, 57 de ani, tatăl lui Jaylen Brown, starul lui Boston Celtics, a fost arestat pe 20 august de Poliția Metropolitană din Las Vegas. Incidentul s-a produs într-o parcare, unde Brown ar fi înjunghiat un antrenor de fotbal american, în urma unui conflict izbucnit dintr-un motiv banal.

Potrivit mărturiei depuse de iubita victimei, totul a început atunci când ușa mașinii în care se aflau cei doi a fost lovită de portiera deschisă a unei alte mașini. În acel moment, partenerul ei, antrenorul de fotbal american, a coborât pentru a verifica avariile. Confruntarea verbală cu Quenton Brown s-a intensificat rapid, culminând cu un gest extrem.

Martorii susțin că tatăl lui Jaylen Brown a devenit agresiv verbal, iar în urma unei altercații în care antrenorul i-ar fi lovit oglinda mașinii, situația a degenerat. Quenton Brown l-ar fi înjunghiat în abdomen pe bărbat, după care a fugit de la fața locului.

Victima, aflată în condiție critică, a fost preluată de paramedici după ce prietena sa a apelat serviciul de urgență. Conform The Athletic, Brown a fost prins ulterior și reținut, iar TMZ notează că acesta se află acum într-o închisoare din Comitatul Clark, fiind acuzat oficial de tentativă de omor.

Jaylen Brown, campion NBA și MVP al finalei din 2024

Incidentul survine la doar câteva luni după ce Jaylen Brown a atins apogeul carierei sale. În iunie 2024, baschetbalistul a contribuit decisiv la câștigarea titlului NBA de către Boston Celtics, fiind desemnat și MVP al finalei.

În actualul sezon 2024-2025, jucătorul de 28 de ani are medii notabile: 22,2 puncte, 5,8 recuperări, 4,5 pase decisive și 1,2 intercepții pe meci.

Dincolo de performanțele sportive, Brown ocupă și o poziție de influență în NBA, fiind vicepreședintele comitetului executiv al Asociației Jucătorilor (NBPA), funcție pentru care a fost reales pentru a treia oară.

