Ana Maria Bărbosu a câștigat medalia de bronz la sol, după ce a avut câștig de cauză la TAS. Deși medalia i-a fost retrasă lui Jordan Chiles, americanii nu au acceptat această decizie și s-au întors la TAS, pentru a cere rejudecarea acestui caz. Luni seara a venit răspunsul final de la Laussane, soarta bronzului fiind decisă, transmite Eurosport.

Ana Bărbosu a primit o veste foarte bună, sâmbătă, când a venit decizia TAS care i-a acordat medalia de bronz în finala de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

Oficialii Tribunalului de Arbitraj Sportiv au luat decizia de a modifica clasamentul final de la sol precizând că acea contestație a lui Jordan Chiles, care a schimbat componența podiumului după încheierea concursului, nu ar fi fost depusă în timpul regulamentar. Astfel, TAS a impus revenirea americancei la nota inițială, 13.666, o notă mai mică decât a Anei Bărbosu (13.700), care a revenit pe locul 3.

Americanii nu au fost însă deloc mulțumiți de decizia TAS și au anunțat că vor merge până în pânzele albe pentru a-și face dreptate și a-i readuce bronzul sportivei lor.

Solicitarea americanilor a fost respinsă. Contestația din timpul concursului a fost tardivă

După ce au precizat că vor reveni la TAS pentru a solicita rejudecarea cazului, americanii au primit răspunsul final în această seară, iar soarta medaliei de bronz nu mai poate fi schimbată.

„Federația Română de Gimnastică dorește să anunțe faptul că TAS, printr-o comunicare oficială transmisă în urmă cu câteva minute, a respins solicitarea formulată de Federația de Gimnastică a Statelor Unite, Jordan Chiles, și Comitetul Olimpic al Statelor Unite de a redeschide cazul.

TAS a subliniat că pe parcursul procedurilor “s-a stabilit în mod concludent prin înregistrările oficiale furnizate de Federația Internațională de Gimnastică, necontestate de nicio parte în timpul procedurilor” faptul că acea contestație depusă de dna. Landi a fost transmisă tardiv, după limita de 1 minut”.







Decizie finală în controversatul caz din finala de la sol



Astfel, nimic nu se mai poate schimba acum, medalia de bronz a Anei Bărbosu nemaifiind în niciun pericol.

Tot în această seară, Federația Română de Gimnastică a emis un comunicat oficial prin care să explice anumite detalii de la proces, evidențiind faptul că mereu a susținut acordarea a trei medalii de bronz și că niciodată nu a cerut ca distincția lui Chiles să fie retrasă.

„Inițiativa de a se acorda medalii de bronz către toate celei trei sportive, Jordan Chiles, Ana-Maria Bărbosu și Sabrina Maneca-Voinea a fost lansată de către avocații Federației Române de Gimnastică, cu acceptul prealabil al Federației.

Conducerea FRG, prin intermediul reprezentanților convenționali, a depus toate diligențele necesare pentru ca acest consens să fie atins. Subliniem faptul că au existat anumite solicitări din partea americană pentru ca acest deziderat să fie îndeplinit, solicitări pe care partea noastră le-a acceptat de fiecare dată, aspect apreciat de către reprezentantul convențional al părții americane.

În toată această perioadă, FRG a fost susținută inclusiv de către Nadia Comăneci, pentru a se ajunge la un consens echitabil tuturor sportivelor, raportat la dificultățile de natură tehnică ce s-au dovedit a fi întâmpinate de către Federația Internațională de Gimnastică.

FRG, alături de partenerii săi, a căutat mereu ca soluția acestui diferend să fie tranșată într-un mod în care se acordă respect și recunoștință sportivelor implicate.

Pe această cale, facem apel către întreaga comunitate de gimnastică, atât din țară cât și din afara țării, să pună STOP atacurilor împotriva gimnastelor Jordan Chiles, Ana-Maria Bărbosu și Sabrina Maneca-Voinea și în special a Nadiei Comăneci a cărei intervenție a fost întotdeauna în favoarea tuturor celor trei sportive/ trei medalii. ‎

FRG nu a fost niciodată de acord sa se retragă medalia”, au transmis reprezentanții FRG.

S-a făcut dreptate: TAS i-a dat medalia de bronz gimnastei Ana Maria Bărbosu

Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz la sol, la Jocurile Olimpice de la Paris, să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, în urma memoriilor făcute de Federaţia Română de Gimnastică şi de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, a anunţat, sâmbătă, FRG pe pagina sa de Facebook.

În acestei decizii, Ana Maria Bărbosu a obţinut medalia de bronz la sol, în timp ce Sabrina Maneca Voinea a încheiat competiţia pe locul 4.

Memoriul depus de FRG şi Sabrina Maneca Voinea a fost respins.

„Federaţia Română de Gimnastică, reprezentată de societatea de avocatura specializata in dreptul sportului, Gherdan şi Asociaţii SCA, prin avocatul coordonator Sabin Gherdan şi avocaţii Călina Tejan şi Raul Ştefan Celmare, după un efort colectiv de cinci zile şi patru nopţi, vă comunică dispozitivele şedinţei TAS în speţa: FRG, Bărbosu vs. Federaţia Internaţională de Gimnastică: 1. Cererea înregistrată de către Ana Maria Bărbosu este parţial admisă. 2. Contestaţia formulată de către Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG şi este determinată ca fiind fără efect. 3. Scorul iniţial de 13,666 acordat atletei Jordan Chiles în finală este reinstituit. 4. Federaţia Internaţională de Gimnastică va determina clasamentul finalei şi va acorda medaliile în concordanţă cu decizia de mai sus. 5. Alte solicitări sunt respinse. FRG, Voinea vs. Federaţia Internaţională de Gimnastică: 1. Cererea înregistrată de FRG şi Sabrina Maneca Voinea este respinsă”, se arată în comunicat.

La finalul concursului de la sol, Ana Maria Bărbosu avea medalie de bronz. Doar pentru 30 de secunde

Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

