TAROM, aeronave cu defecțiuni pe bandă rulantă și sediu în paragină. FOTO și VIDEO

În așteptarea celor două aeronave noi promise, TAROM se face de râs pe plan internațional cu flota sa actuală. Tot mai multe defecțiuni apar la aeronavele TAROM, în timp ce compania încearcă să le rezolve rapid și să le ascundă. Între timp, în sediul TAROM plouă și pereții sunt crăpați.

Se știe deja că naționala de fotbal a României a ajuns cu întârziere pe Aeroportul Internațional Otopeni, din Germania, unde a participat la Campionatul European, din cauza unor defecțiuni apărute la aeronava companiei TAROM care i-a adus în țară.

Surse din cadrul companiei aeriene de stat au declarat, pentru “România liberă”, că probleme au survenit și la aeronava TAROM ce i-a transportat pe suporterii români la partida România – Olanda, de la Munchen.

Reparații contratimp

Conducerea companiei aeriene a încercat să ascundă acest incident.

În realitate, după aterizarea la Munchen cu suporterii, a avionului Airbus 318, a venit controlul de siguranță a zborului, SAFA, și a oprit la sol avionul pentru numeroasele probleme tehnice înregistrate în registrul tehnic (technical log book), au mai precizat, pentru RL, aceleași surse.

Pe durata meciului de fotbal a fost reparat avionul și a adus suporterii înapoi la Otopeni.

Potrivit surselor din TAROM, același avion YR-ASD a plecat, după ce a transportat suporterii români, la Londra.

Al doilea avion A318 urma să plece pentru a prelua echipa națională, dar, la acel moment, era deja defect de 3 zile (prezenta vibrații la motor peste limita admisă).

ISC ține la secret situația sediului TAROM

S-a apelat la o aeronavă Boeing pentru readucerea Naționalei în țară, întrucât celelalte avioane A318 stau la sol de aproximativ 2 ani și jumătate.

Tot în această săptămână, cursa Otopeni – Istanbul efectuată de TAROM pentru Turkish Airlines s-a anulat din cauza avionului ATR care s-a defectat.

În tot acest timp, sediul central TAROM, de la Aeroportul Otopeni, continuă să arate execrabil.

Ploaia pătrunde în clădire, pereții sunt crăpați și o mare parte din imobil nu este utilizată.

Există suspiciuni că și structura clădirii ar fi afectată.

lnformațiile solicitate nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public la nivelul lnspectoratului de Stat în Construcțli – l.S. C., în conformitate cu prevederile art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare conform căruia prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de arma sau de modul de exprimare a informației. Inspectoratul de Stat în Construcții

Am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) să ne precizeze când a avut loc ultima verificare a stării sediului TAROM și ce s-a constatat.

ISC spune însă că aceste informații nu sunt de interes public.

Și parcarea sediului TAROM se inundă adesea.

TAROM a semnat un contract de leasing pentru achiziţia a două aeronave Boeing 737 MAX 8 cu CDB Aviation, subsidiara irlandeză a CDB Financial Leasing Co. Ltd.

Potrivit unui comunicat, cele două aeronave fac parte din procesul de modernizare a flotei TAROM şi vor fi livrate în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026.

Noile aeronave Boeing 737 MAX 8 vor avea o capacitate de 189 de locuri şi vor contribui la standardizarea flotei TAROM, permiţând atât oferirea unor servicii de calitate superioară călătorilor, cât şi o reducere semnificativă a costurilor de operare ale companiei.

Colaborarea cu CDB Aviation susţine planurile noastre pentru modernizarea flotei TAROM, iar cele două aeronave Boeing 737 MAX 8 ne vor ajuta să creştem eficienţa operaţională şi să oferim pasagerilor noştri o experienţă de zbor superioară. Apreciem expertiza şi sprijinul partenerului nostru pentru această investiţie, o parte importantă a planului de dezvoltare, în care modernizarea flotei este un element cheie pentru îmbunătăţirea performanţei comerciale şi a perspectivei de creştere. Aşteptăm cu nerăbdare să le introducem în programul nostru de zbor. Costin Iordache

directorul general al TAROM.

Achiziţia de aeronave noi este o măsură care face parte din planul de redresare a TAROM şi a fost o condiţie de bază pentru aprobarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană.

Aeronavele Boeing 737 MAX 8 au un rol important în întărirea poziţiei TAROM pe piaţă şi reînnoirea flotei companiei.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010.

Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 18 aeronave şi are în portofoliul său un număr de 70 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share.

Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

