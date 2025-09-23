Într-o declarație comună, guvernele au cerut și ridicarea restricțiilor asupra livrărilor de medicamente și materiale sanitare destinate populației din Gaza

Zeci de state occidentale au solicitat Israelului să redeschidă coridorul medical dintre Gaza și Cisiordania, pentru a permite transferul pacienților palestinieni către spitale, unde pot primi tratamente vitale. Țările semnatare ale apelului, printre care Austria, Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Polonia și Uniunea Europeană, s-au declarat dispuse să contribuie cu personal, echipamente și fonduri pentru sprijinirea acestui mecanism, scrie Reuters.

În declarația comună, guvernele au cerut și ridicarea restricțiilor asupra livrărilor de medicamente și materiale sanitare destinate populației din Gaza, unde sistemul medical se află într-un colaps accentuat. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat deja că situația este critică, iar agențiile umanitare au semnalat că doar o fracțiune din ajutoarele necesare au reușit să intre în enclavă. În timp ce imaginile cu copii înfometați au stârnit reacții puternice la nivel internațional, Israelul susține că permite accesul unui volum suficient de provizii și își justifică acțiunile prin nevoia de autoapărare, după atacul Hamas din octombrie 2023.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube