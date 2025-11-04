România își consolidează poziția de motor economic al Europei de Sud-Est, potrivit clasamentului SEE TOP 100, realizat de publicația regională SeeNews și citat de Ziarul Financiar.

Jumătate dintre cele mai mari 100 de companii din regiune sunt românești, iar OMV Petrom își menține titlul de cea mai puternică companie din zonă pentru al patrulea an consecutiv.

Deși veniturile OMV Petrom au scăzut cu 13%, ajungând la 6,7 miliarde de euro, compania a reușit să își crească profitul net cu 5%, la 833 de milioane de euro – cel mai ridicat nivel din Europa de Sud-Est.

Dacia și Lidl România completează podiumul regional

Pe locul secund în clasamentul SEE TOP 100 se află Automobile Dacia, cu o cifră de afaceri de 5,6 miliarde de euro, în creștere cu 6,4% față de anul precedent, și un profit net de 114 milioane de euro, comparativ cu 106 milioane în 2023.

Lidl România ocupă poziția a treia, cu afaceri de 4,9 miliarde de euro, în urcare cu 10,5% de la un an la altul, și un profit net de 245 milioane de euro, față de 216 milioane în 2023.

Sectorul bancar: Banca Transilvania, lider regional

În topul instituțiilor financiare din regiune, Banca Transilvania ocupă prima poziție, fiind urmată de BCR.

De remarcat este și CEC Bank, care a urcat o poziție față de anul trecut, ajungând pe locul patru în clasamentul băncilor din Europa de Sud-Est.

Economie regională în decelerare, dar comerțul rămâne puternic

Anul 2024 a fost marcat de o decelerare a creșterii economice în Europa de Sud-Est, de o scădere a producției industriale și de o reducere a investițiilor.

Veniturile cumulate ale celor mai mari 100 de companii din regiune s-au ridicat la 198,4 miliarde de euro, în scădere cu 3,2% față de 2023, iar profitul total a coborât cu 16%, la 8,8 miliarde de euro, arată raportul SeeNews.

Totuși, sectorul comerțului cu amănuntul și distribuției a contrabalansat declinul, beneficiind de creșterea veniturilor disponibile ale populației. Retailul și comerțul angro au generat peste un sfert din veniturile totale ale companiilor incluse în clasament.

Despre clasamentul SEE TOP 100

SEE TOP 100 este un clasament anual al celor mai mari companii non-financiare din Europa de Sud-Est, realizat pe baza veniturilor totale raportate pentru anul 2024.

Studiul include firme din România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Moldova, excluzând instituțiile financiare, asigurătorii și fondurile de investiții imobiliare.

