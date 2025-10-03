Țara care suspendă licența TikTok din cauza refuzului de a partaja date

Guvernul Indoneziei a suspendat licența de operare a aplicației de partajare video TikTok, pe motiv că platforma a refuzat să furnizeze date legate de recentele proteste antiguvernamentale, a anunțat vineri Ministerul Comunicațiilor și Afacerilor Digitale, notează AFP.

Indonezia suspendă licența TikTok din cauza refuzului de a partaja date

Indonezia reprezintă a doua cea mai mare piață a TikTok, deținut de compania chineză Bytedance, cu peste 100 de milioane de utilizatori.

Ministerul a precizat că licența a fost „suspendată temporar” deoarece aplicația nu a oferit suficiente informații privind activitățile funcției live în timpul protestelor din august.

Această măsură reflectă fermitatea guvernului, după ce TikTok a furnizat doar date parțiale, a declarat Alexander Sabar, director general pentru supravegherea spațiului digital.

Executivul de la Jakarta solicitase date despre trafic și alte informații legate de „posibila monetizare” a transmisiunilor live de pe conturi suspectate de implicare în jocuri de noroc online. TikTok avea termen până la 23 septembrie să trimită datele cerute, însă nu a respectat solicitarea.

Compania a transmis că respectă legile piețelor în care activează și că lucrează îndeaproape cu ministerul indonezian, „menținându-și angajamentul de a proteja confidențialitatea utilizatorilor și de a oferi o experiență sigură și responsabilă comunității din Indonezia”.

Funcția live era încă disponibilă vineri seara, în ciuda suspendării licenței.

CITEȘTE ȘI – Ucraina avertizează: Rusia caută escaladarea conflictului prin drone

TikTok se confruntă cu mai multe dificultăți pe piața indoneziană. În august, a suspendat temporar funcția live după izbucnirea unor proteste violente, declanșate de moartea unui bărbat lovit de o mașină a poliției.

De asemenea, luni, agenția antitrust din Indonezia a amendat compania cu 900.000 de dolari pentru că nu a notificat la timp achiziția platformei de comerț electronic Tokopedia.

În 2023, funcția de e-commerce a TikTok a fost suspendată de guvern, în cadrul unei măsuri menite să sprijine micile afaceri locale. Ulterior, compania a achiziționat 75% din Tokopedia, cea mai mare platformă de comerț electronic din Indonezia, reunindu-și astfel serviciile de shopping cu aceasta.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.