Vicepremierul Tanczos Barna s-a pronunțat, luni, pentru eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii.

Într-o declarație la Digi24, el a explicat că s-ar bucura să existe un acord în coaliția de guvernare pentru varianta eliminării.

„Trebuie anulat. Eu aş putea să accept şi o scoatere treptată, adică nu o eliminare imediată. Însă dacă există un consens în coaliție pentru eliminare, eu m-aş bucura”, a precizat vicepremierul.

Întrebat dacă inițiatorii acestui impozit mai susțin măsura respectivă, Tanczos Barna a răspuns: „Nu mai susține nimeni”.

USR susține eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri

Potrivit acestuia, există discuții la Ministerul de Finanțe pentru eliminarea impozitului menționat, iar în cursul săptămânii va mai avea loc o întâlnire pe această temă.

„Săptămâna trecută au fost două ședințe pe temă, iar săptămâna aceasta o să avem o altă întâlnire (…) Trebuie găsită o soluție, pentru că 1% pe cifra de afaceri, într-adevăr, este (un impozit) nociv pentru multe sectoare. Săptămâna trecută am fost la o conferință a industriei auto şi acolo se simte foarte puternic această influență negativă”, a detaliat el.

Şi USR susține eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, acuzând că acesta descurajează investițiile şi „sufocă” mai ales firmele care încă fac angajări în România.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în toate discuțiile pe care le-a avut cu mari investitori – români şi străini – impozitul pe cifra de afaceri a fost adus în discuție și blamat pentru că inhibă investițiile.

Bolojan a adăugat că, cel mai târziu în luna decembrie, vor fi luate decizii cu privire la acest subiect.

