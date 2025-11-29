Oficialul a explicat că un mesaj transmis de un ministru poate avea consecințe directe, chiar și în zona economică

Vicepremierul Tanczos Barna a vorbit sâmbătă despre rolul sincerității în discursul politic, precizând că transparența este necesară, dar trebuie dublată de prudență. Oficialul a explicat că un mesaj transmis de un ministru poate avea consecințe directe, chiar și în zona economică.

El a amintit experiența sa de la Ministerul Agriculturii, unde a învățat că un simplu comentariu despre recolta de grâu poate afecta piața: dacă se anunță producție ridicată, prețurile scad, iar o prognoză negativă le poate crește imediat.

Invitat într-o emisiune la Digi24, Tanczos Barna a spus că nu se consideră o persoană extrem de calmă, dar că este un lider care preferă consultarea și munca în echipă. A subliniat că a condus Ministerul Mediului fără să schimbe personalul de conducere și a apreciat rezultatele obținute cu echipa existentă.

Întrebat cât de onestă este clasa politică, vicepremierul a răspuns că depinde de fiecare om în parte. A povestit că, recent, un student l-a întrebat dacă politicienii mint, iar el a admis că, deși nu minte, uneori evită răspunsurile directe. Nu întotdeauna sinceritatea brutală este bine primită, spune Tanczos, pentru că publicul nu este pregătit mereu să audă adevărul.

El a insistat însă că o comunicare responsabilă este obligatorie, mai ales pentru cei aflați în funcții executive: declarațiile pot crea tensiuni, pot influența piețe și pot genera așteptări nerealiste. Totuși, cumpătarea nu exclude sinceritatea, ci o temperează.

