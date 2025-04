Ministrul Finanțelor Tanczos Barna a anunțat, joi, că Guvernul a adoptat ordonanța de urgență prin care se impune așa numite „taxă pe stâlp” pentru construcțiile speciale private și publice. El a anunțat că în urma negocierilor cu companiile vizate de acest nou impozit, Executivul a decis să reducă la jumătate cotele de impozitare. De asemenea, dacă taxa e plătită până la data de 25 mai 2025, companiile vor primi o reducere de 10%.

Tanczos Barna a explicat de ce construcțiile speciale ale companiilor private și cele deținute de instituții publice sunt taxate diferențiat.

0,5% pentru construcțiile speciale din proprietate privată/0,25% pentru construcțiile speciale din proprietate publică





„Am clarificat baza de impozitare diferențiat pentru companiile private și companiile care administrează bunuri din domeniul public luate în concesiune de la statul român. Am făcut această diferențiere deoarece în cazul companiilor private se calculează amortizare, se reduce treptat valoarea impozabilă a construcțiilor speciale, iar în cazul construcțiilor aflate în bunul public nu există această amortizare, este o valoare istorică. Este motivul pentru care aplicăm o diferențiere ca și procent. Aplicăm un procent de 0,5% la valoarea netă a activelor, această reducere a fost solicitată de companiile private care plătesc impozitul. S

De asemenea, am discutat cu companiile de stat care administrează bunuri aflate în domeniul public, din partea lor am primit solicitări de reducere a cotei de impozitare, în felul acesta am ajuns la 0,25% din valoarea istorică a infrastructurii care se supune impozitării”, a spus ministrul Tanczos Barna.

Ministrul Finanțelor a anunțat inițial o taxă de 1% pentru companiile private

Anterior, ministrul Finanțelor anunțase o taxă de 1% pentru companiile private și de 0,5% pentru instituțiile publice, care ar fi urmat să genereze la buget 1 miliard de lei, în condițiile în care doar în primele două luni din anul 2025, țara noastră a avut un deficit de 30 de miliarde de lei.

De asemenea, Tanczos Barna a mai spus că dacă „taxa pe stâlp” e plătită până la 25 martie va exista o bonificație de 10%.

Minstrul Finanțelor a precizat că companiile private au mai cerut și „o limitare în timp și implementarea unor excepții”

„Am decis ca celelalte aspecte să fie avute în vedere și discutate cu companiile care au participat în procesul de consultare în momentul în care vom discuta despre reforma fiscală”, a spus Tanczos Barna.

„Taxa pe stâlp” a fost reintrodusă de Guvernul Ciolacu, inițial în ordonanța austerității, care a fost adoptată la finalul anului 2024.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!