În anul 2025, Suveranii României Mari sunt împreună sărbătoriți de societatea românească, la împlinirea a 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand Întregitorul și a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, transmite romaniaregala.ro.

Majestatea Sa Custodele Coroanei a dorit să aducă un omagiu strămoșilor săi în ziua de 29 octombrie, ziua de naștere a Reginei Maria, în chiar căminul lor de o viață, Castelul Pelișor. Alături de Principele Radu, Principesa Elena și Principesa Sofia, Majestatea Sa a invitat reprezentanți ai Statului român și personalități ale societății civile, pentru a celebra neprețuita moștenire istorică și legământul suveranilor care și-au legat numele de unitatea, identitatea și statornicia României moderne.

La sărbătorire au luat parte Ministrul Afacerilor Externe, ES doamna Oana Țoiu, și Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, alături de Decanul Corpului Diplomatic, ES Arhiepiscopul Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic, ambasadorul Republicii Federale Germania, ES doamna Angela Ganninger, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ES dl Giles Portman, și ambasadorul Republicii Moldova, ES dl. Victor Chirilă.

Foto credit@romaniaregala.ro, 29 octombrie 2025, Castelul Pelișor Sinaia

Ceremonie încheiată cu un moment de reculegere în Camera de Aur unde se odihnește inima Reginei Maria

Majestatea Sa a invitat, de asemenea, pe Părintele Arhimandrit David Petrovici, exarhul Zonei de Munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor a Bisericii Ortodoxe Române, pe ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop și Mitropolit Romano-Catolic de București, și pe părintele Nevsky Everett al Bisericii Anglicane.

În Holul de Onoare al Castelului Pelișor au fost prezenți reprezentanți ai altor instituții ale Statului român și personalități ale societății civile. Au rostit un cuvânt de recunoștință Principele Radu, Ministrul Afacerilor Externe, Șeful Statului Major al Apărării, iar reprezentanții Bisericilor Ortodoxe, Catolice și Anglicane au rostit rugăciuni.

După sărbătorirea din Holul de Onoare, Familia Regală, demnitarii Statului și reprezentanții Instituțiilor Credinței au urcat în Camera de Aur a Castelului Pelișor, unde odihnește Inima Reginei Maria, pentru a se ruga și a păstra un moment de reculegere.

