Sute de mașini Porsche din Rusia, blocate din cauza unei defecțiuni a sistemului de securitate prin satelit

Alexandru Stancu
Foto - Arhivă

Sute de mașini Porsche din Rusia au fost efectiv blocate după ce sistemul lor de securitate prin satelit, instalat din fabrică, a suferit o defecțiune, potrivit rapoartelor venite de la proprietari și dealeri auto, potrivit The Moscow Times.

Probleme cu mașinile Porsche din Rusia

Șoferii din Moscova, Krasnodar și alte orașe au început să raporteze săptămâna trecută opriri bruște ale motoarelor și blocaje în alimentarea cu combustibil, făcând vehiculele practic imposibil de condus.

CITEȘTE ȘI – Armata rusă a realizat cel mai mare avans din 2025 pe frontul ucrainean în noiembrie

Cel mai mare grup de dealeri Porsche din Rusia, Rolf, a declarat că solicitările de service au crescut semnificativ vineri, pe măsură ce mașinile și-au pierdut conexiunea cu modulele de alarmă integrate, care comunică prin satelit. Potrivit unui reprezentant Rolf, defecțiunea afectează toate modelele și tipurile de motoare Porsche, iar orice vehicul ar putea să se blocheze automat.

Este posibil ca acest lucru să fi fost făcut deliberat, a declarat reprezentantul, deși nu există dovezi care să susțină această ipoteză.

Grupurile de proprietari spun că problema pare legată de Vehicle Tracking System (VTS), un modul de securitate integrat în mașini. Clubul Porsche Macan din Rusia a raportat că unii șoferi și-au recăpătat controlul asupra vehiculelor prin dezactivarea sau repornirea VTS, în timp ce alții au avut succes după deconectarea bateriilor pentru până la 10 ore, potrivit canalului Telegram Mash.

Rolf a precizat că specialiștii investighează în continuare cauza principală a defecțiunii. Reprezentanții Porsche din Rusia și sediul central din Germania nu au comentat încă incidentul.

De menționat că Porsche a suspendat livrările și operațiunile comerciale în Rusia după invazia din februarie 2022, dar compania deține încă trei subsidiare în țară, pe care nu a reușit să le vândă până acum.

