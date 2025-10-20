Termoenergetica București informează că, în perioada 20–24 octombrie 2025, vor fi efectuate lucrări de remediere a unor avarii pe conductele principale ale sistemului de termoficare.
Intervențiile vor afecta aproximativ 250 de blocuri din diferite zone ale orașului, cu durate variabile în funcție de complexitatea fiecărui șantier.
Compania precizează că echipele de intervenție și dispeceratele sunt deja în teren, iar termenele de reluare a furnizării apei calde și a încălzirii depind de starea conductelor și de dificultatea lucrărilor.
Zonele afectate și duratele estimative
Sector 1:
- Strada Smaranda Brăescu, punct termic „6 Aviaţiei”: 20 octombrie, 08:00 – 21 octombrie, 23:00; 20 de blocuri afectate; conductă veche de 38 de ani.
- Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, punct termic „Nicolae Racotă”: 22–23 octombrie; 23 de blocuri; conductă veche de 49 de ani.
- Șoseaua Nicolae Titulescu, punct termic „2 Victoriei”: 22–23 octombrie; 4 blocuri; conductă veche de 45 de ani.
Sector 2:
- Strada Radovanu, punct termic „3 Fundeni”: 20–24 octombrie; 18 blocuri; conductă veche de peste 45 de ani.
- Aleea Hobița, punct termic „17 + 4 Pantelimon”: 20–22 octombrie; 8 blocuri; conductă veche de peste 45 de ani.
- Strada Slt. Cristescu Dima, punct termic „19 Pantelimon”: 22–24 octombrie; 18 blocuri; conductă veche de peste 45 de ani.
Sector 4:
- Zonele V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcărești, 6 puncte termice, inclusiv 129 de blocuri și 2 agenți economici; 20–23 octombrie; conductă veche de 33 de ani.
Sector 5:
- Șoseaua Alexandriei, punct termic „8 Alexandria”: 20–22 octombrie; 10 blocuri; conductă veche de aproape 46 de ani.
Sector 6:
- Intersecția Bulevardului 1 Mai cu strada Brașov: 21–23 octombrie; fără consumatori afectați; conductă veche de aproape 55 de ani.
- Intersecția străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească, punct termic „3/7”: 23 octombrie, 09:00–22:00; 20 de blocuri; conductă veche de 27 de ani.
Compania atrage atenția că termenele inițiale de repunere în funcțiune sunt estimative, iar finalizarea lucrărilor depinde de starea de degradare a conductelor și de complexitatea fiecărei intervenții.
