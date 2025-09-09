Susținere de la distanță pentru „tricolori”! Mesajul lui Edward Iordănescu înainte de meciul cu Cipru

Fostul selecționer al României le-a transmis un îndemn direct jucătorilor care luptă pentru calificarea la Mondial.

România joacă în această seară, de la 21:45, la Nicosia, un meci crucial în preliminariile Campionatului Mondial 2026. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu ocupă locul 3 în Grupa H, cu șase puncte după patru meciuri, în spatele Bosniei (12 puncte) și Austriei (9 puncte, un meci mai puțin).

Înaintea partidei, Edward Iordănescu (47 de ani), selecționerul alături de care România s-a calificat la EURO 2024, a transmis un mesaj de încurajare foștilor săi elevi.

„Victorie cu Cipru, este tot ce contează! Acum 3 puncte, iar în octombrie, cu 55.000 de români pe Național Arena, România poate, cu siguranță, să învingă Austria! Hai România”, a scris antrenorul pe rețelele de socializare.

Iordănescu a pregătit echipa națională în 28 de meciuri, obținând 10 victorii, printre care și succesul memorabil cu Ucraina, scor 3-0, la debutul de la EURO 2024. În rest, a înregistrat 10 remize și 8 înfrângeri, ultima chiar în optimile de finală ale turneului continental, 0-3 contra Olandei, meci care a marcat finalul mandatului său.

Acum, ca antrenor al celor de la Legia Varșovia, Iordănescu rămâne atent la parcursul echipei naționale și continuă să trimită mesaje de sprijin.

