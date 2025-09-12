Suspendare ridicată! Barcelona primește o veste uriașă înaintea debutului în Champions League

Hansi Flick și Marcus Sorg vor putea sta pe bancă în meciul cu Newcastle, după ce apelul clubului a fost acceptat.

Barcelona a primit un răspuns favorabil din partea UEFA înainte de startul noului sezon de Champions League. Forul european a ridicat suspendările dictate împotriva lui Hansi Flick și ale secundului său, Marcus Sorg, inițial penalizați pentru prima etapă din grupe.

Sancțiunea fusese aplicată în urma returului semifinalei din sezonul trecut, 3-3 cu Inter (3-4 la general), meci în care oficialii catalani avuseseră un comportament considerat nepotrivit de către arbitri și observatori.

Conform Mundo Deportivo, apelul Barcelonei a avut succes, iar cei doi tehnicieni vor putea lua loc pe bancă la duelul cu Newcastle, programat joi, 18 septembrie, de la ora 22:00.

Monitorizare timp de un an

Decizia UEFA vine însă cu o condiție: atât Flick, cât și Sorg vor fi supravegheați pe o perioadă de 12 luni. În cazul în care vor repeta un comportament ce contravine regulamentului, sancțiunile nu vor mai fi iertate.

Astfel, Barcelona va avea banca tehnică completă la primul său meci din grupele Champions League, o veste importantă pentru catalani în fața unui adversar incomod.

