Suspendare ridicată! Barcelona primește o veste uriașă înaintea debutului în Champions League

De către
Dragos Soneriu
-
0
11
rcd mallorca v fc barcelona laliga ea sports
MALLORCA, SPAIN - AUGUST 16: Raphinha of FC Barcelona celebrates scoring his team's first goal during the LaLiga EA Sports match between RCD Mallorca and FC Barcelona at Estadio de Son Moix on August 16, 2025 in Mallorca, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Hansi Flick și Marcus Sorg vor putea sta pe bancă în meciul cu Newcastle, după ce apelul clubului a fost acceptat.

Barcelona a primit un răspuns favorabil din partea UEFA înainte de startul noului sezon de Champions League. Forul european a ridicat suspendările dictate împotriva lui Hansi Flick și ale secundului său, Marcus Sorg, inițial penalizați pentru prima etapă din grupe.

Sancțiunea fusese aplicată în urma returului semifinalei din sezonul trecut, 3-3 cu Inter (3-4 la general), meci în care oficialii catalani avuseseră un comportament considerat nepotrivit de către arbitri și observatori.

Conform Mundo Deportivo, apelul Barcelonei a avut succes, iar cei doi tehnicieni vor putea lua loc pe bancă la duelul cu Newcastle, programat joi, 18 septembrie, de la ora 22:00.

Monitorizare timp de un an

Decizia UEFA vine însă cu o condiție: atât Flick, cât și Sorg vor fi supravegheați pe o perioadă de 12 luni. În cazul în care vor repeta un comportament ce contravine regulamentului, sancțiunile nu vor mai fi iertate.

Astfel, Barcelona va avea banca tehnică completă la primul său meci din grupele Champions League, o veste importantă pentru catalani în fața unui adversar incomod.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!