Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, a apărut marți pentru prima dată în fața judecătorilor, prin videoconferință din închisoarea comitatului Utah, relatează Sky News.

La audiere, Robinson a confirmat doar identitatea sa și a rămas tăcut pe parcursul ședinței, în timp ce judecătorul Tony Graf i-a prezentat acuzațiile: omor calificat, port ilegal de armă și obstrucționarea justiției. O nouă ședință a fost programată pentru sfârșitul lunii.

Suspectul, îmbrăcat într-o vestă verde specială pentru prevenirea auto-vătămării, nu avea avocat desemnat, dar instanța a anunțat că îi va fi numit unul din oficiu.

În paralel, procurorii au anunțat că vor solicita pedeapsa cu moartea, invocând mai mulți factori agravanți: țintirea deliberată a lui Kirk pe criterii politice și prezența copiilor la mitingul unde acesta a fost împușcat.

Anchetatorii susțin că au găsit ADN-ul lui Robinson pe arma crimei și un bilet în camera sa în care scria că intenționa să-l „elimine” pe activist. În plus, ar fi recunoscut într-un mesaj trimis colegului său de cameră: „Da, eu sunt, îmi pare rău”.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani și un apropiat al președintelui Donald Trump, a fost ucis săptămâna trecută la un eveniment organizat la Universitatea Utah Valley, fiind împușcat în gât, în timp ce răspundea întrebărilor publicului.

Procurorul Jeff Gray a declarat că Robinson și-a motivat gestul acuzându-l pe Kirk de „răspândirea urii”. Familia suspectului a confirmat că tânărul devenise tot mai interesat de politică și se apropiase de cauzele progresiste, lucru care a generat tensiuni în familie.

Robinson a fost reținut joi seara, în apropiere de orașul St. George, la circa 390 de kilometri de locul atacului, după ce părinții săi l-au convins să se predea.

