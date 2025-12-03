6.1 C
București
miercuri, 3 decembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalSuspectul în cazul uciderii celor doi membri ai Gărzii Naționale ai SUA...

Suspectul în cazul uciderii celor doi membri ai Gărzii Naționale ai SUA a pledat nevinovat

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
rahmanullah lakanwal ucidere doi membri garda națională
Foto Facebook Libs of Tik Tok, 2 decembrie 2025

Rahmanullah Lakanwal a pledat nevinovat în cadrul unei audieri virtuale privind acuzațiile de crimă premeditată și tentativă de omor, legate de atacul asupra a doi membri ai Gărzii Naționale în apropiere de Casa Albă, informează CNN.

Bărbatul afgan a apărut marți în fața unei instanțe din Washington, DC și a intrat într-o pledoare de nevinovăție. Lakanwal este acuzat că i-a împușcat pe soldații din Garda Națională, Sarah Beckstrom și Andrew Wolfe, săptămâna trecută, în apropierea Casei Albe.

Beckstrom a murit la o zi după atac, iar Wolfe se află în continuare în stare critică.

Suspectul a fost reținut fără a putea fi eliberat pe cauțiune

Avocatul său, Terrence Austin, a cerut eliberarea, argumentând că Departamentul de Justiție a întârziat depunerea acuzațiilor și că suspectul nu are antecedente penale. Procurorii au respins cererea, invocând gravitatea faptelor.

În cadrul procesului, judecătorul Renee Raymond de la Tribunalul Superior al DC a decis ca Lakanwal să fie reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune.

„Nicio condiție sau combinație de condiții nu va asigura în mod rezonabil siguranța comunității. Este destul de clar că (n.r. suspectul) a traversat țara, 3.000 de mile, înarmat, cu un scop precis”, a transmis instanța.

Lakanwal, venit în SUA în 2021 după ce a colaborat cu forțele americane în Afganistan, a trăit în ultimii ani în statul Washington alături de familia sa.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Ilie Bolojan merge miercuri și joi în vizită oficială în Austria. Întrevedere cu Viktor Orban la Budapesta

Politică Catalin Serban - 0
Prim-ministrul Ilie Bolojan va efectua o vizită oficială, miercuri și joi, în Austria, la invitația cancelarului Christian Stocker, urmând ca în drum spre Viena...

Ministerul Energiei: Se repornesc două centrale pentru suplinirea energiei produse de centrala oprită de la Brazi

Administratie Catalin Serban - 0
Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a declarat marți, la Ploiești, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită...

Alexandru Rogobete cere DSP Prahova să mențină restricțiile pentru apă până va fi conformă

Administratie Catalin Serban - 0
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobebe, a spus marţi, că a cerut Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Prahova să nu ridice restricţiile până când apa nu...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.