Rahmanullah Lakanwal a pledat nevinovat în cadrul unei audieri virtuale privind acuzațiile de crimă premeditată și tentativă de omor, legate de atacul asupra a doi membri ai Gărzii Naționale în apropiere de Casa Albă, informează CNN.

Bărbatul afgan a apărut marți în fața unei instanțe din Washington, DC și a intrat într-o pledoare de nevinovăție. Lakanwal este acuzat că i-a împușcat pe soldații din Garda Națională, Sarah Beckstrom și Andrew Wolfe, săptămâna trecută, în apropierea Casei Albe.

Beckstrom a murit la o zi după atac, iar Wolfe se află în continuare în stare critică.

Suspectul a fost reținut fără a putea fi eliberat pe cauțiune

Avocatul său, Terrence Austin, a cerut eliberarea, argumentând că Departamentul de Justiție a întârziat depunerea acuzațiilor și că suspectul nu are antecedente penale. Procurorii au respins cererea, invocând gravitatea faptelor.

În cadrul procesului, judecătorul Renee Raymond de la Tribunalul Superior al DC a decis ca Lakanwal să fie reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune.

„Nicio condiție sau combinație de condiții nu va asigura în mod rezonabil siguranța comunității. Este destul de clar că (n.r. suspectul) a traversat țara, 3.000 de mile, înarmat, cu un scop precis”, a transmis instanța.

Lakanwal, venit în SUA în 2021 după ce a colaborat cu forțele americane în Afganistan, a trăit în ultimii ani în statul Washington alături de familia sa.

