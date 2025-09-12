Suspectul în cazul împușcării lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, arestat în Utah

Autoritățile americane l-au reținut pe Tyler Robinson, suspectul implicat în împușcarea lui Charlie Kirk, în Washington County, la sud de Salt Lake City. Incidentul a avut loc în Orem, Utah, unde Kirk a fost atacat în fața unui număr mare de persoane.

Tyler Robinson, arestat

Ancheta a fost descrisă de directorul FBI drept un proces „istoric”, având în vedere viteza și amploarea operațiunii.

Investigațiile preliminare au indicat că atacatorul a tras de pe acoperișul unei clădiri de pe campus și a fugit imediat după incident. O armă a fost descoperită într-o zonă împădurită din apropiere. Surse apropiate anchetei au declarat că Robinson și-ar fi recunoscut fapta în fața tatălui său, care ulterior l-a sfătuit să se predea. Tatăl a contactat un prieten de familie, care a anunțat biroul șerifului din Washington County, iar Marșalii americani l-au preluat pe suspect și au informat FBI-ul.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, nu era student la Utah Valley University, deși a studiat temporar la Utah State University în 2021. Conform autorităților, suspectul a devenit mai implicat politic în ultimii ani și anterior ar fi exprimat dezaprobarea față de Kirk. La fața locului, anchetatorii au descoperit mesaje pe carcasele gloanțelor care ar putea oferi indicii asupra motivației atacului.

Robinson se află acum în custodia autorităților și a fost înregistrat ca votant neafiliat politic din 2021. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat capturarea suspectului, subliniind eficiența colaborării între agențiile de aplicare a legii.

