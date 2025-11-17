Surpriză uriașă în preliminarii! Nigeria, națională de 300 de milioane de euro, eliminată de RD Congo la loviturile de departajare

„Vulturii” ratează pentru a doua oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial, după un meci dramatic decis la penalty-uri.

Șoc în fotbalul african: Nigeria a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, fiind eliminată duminică seară de RD Congo, după un meci decis la loviturile de departajare. Partida, disputată la Rabat (Maroc), s-a încheiat 1-1 după 120 de minute, iar congolezii s-au impus cu 4-3 la penalty-uri, provocând una dintre cele mai mari surprize ale preliminariilor mondiale.

Nigeria, o selecționată evaluată la aproape 300 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt, a venit la duelul decisiv cu o echipă plină de vedete: Victor Osimhen, Alex Iwobi, Ademola Lookman, Frank Onyeka și Calvin Bassey, însă a fost învinsă de o formație cu jucători mai puțin cotați, dar extrem de disciplinați tactic.

Nigeria – RD Congo 1-1 (3-4 d.p.) » Coșmar la penalty-uri

„Vulturii” au început excelent și au deschis scorul rapid prin Frank Onyeka (min. 7), dar RD Congo a restabilit egalitatea în minutul 32, prin Meschack Elia.

În repriza secundă, Nigeria a pierdut cel mai important om: Victor Osimhen, golgheterul Ligii Campionilor, a fost înlocuit la pauză din cauza unei accidentări, iar ofensiva s-a stins treptat. Meciul a rămas blocat la 1-1 până la finalul celor 120 de minute.

Decizia inspirată a selecționerului congolez Sébastien Desabre a venit în ultimul minut al prelungirilor: l-a scos pe portarul titular Lionel Mpasi-Nzau și l-a introdus pe Timoty Fayulu, specialist la loviturile de departajare. Schimbarea s-a dovedit providențială.

La penalty-uri, Nigeria a ratat de trei ori, prin Calvin Bassey, Moses Simon și Semi Ajayi, în timp ce congolezii au înscris prin Noah Sadiki, Fiston Mayele, Michel-Ange Balikwisha și Chancel Mbemba, ultimul transformând lovitura decisivă.

Pentru Nigeria au punctat Akor Adams, Bruno Onyemaechi și Chidera Ejuke, însă nu a fost suficient. RD Congo s-a impus cu 4-3 și a obținut biletele pentru barajul intercontinental din luna martie.

RD Congo, aproape de o calificare istorică

Calificarea este una istorică pentru RD Congo, care nu a mai participat la un Campionat Mondial din 1974, când evolua sub numele de Zair. Acum, naționala condusă de Desabre are o nouă șansă la glorie: va participa la barajul intercontinental, unde vor fi prezente șase echipe din cinci confederații — câte una din Africa, Asia, America de Sud și Oceania, plus două din America de Nord (CONCACAF).

Turneul va avea loc în martie 2026, în Mexic, iar ultimele două bilete pentru Mondial vor fi puse în joc. RD Congo ar putea întâlni chiar Emiratele Arabe Unite, echipa pregătită de românul Cosmin Olăroiu, dacă aceasta va trece mai întâi de Irak (1-1 în tur).

O nouă absență dureroasă pentru Nigeria

Eliminarea vine ca o nouă lovitură pentru Nigeria, care a ratat și Campionatul Mondial 2022 din Qatar. Cu o generație considerată de top și o valoare totală de piață estimată la 295 de milioane de euro, „vulturii” devin una dintre cele mai mari dezamăgiri ale campaniei de calificare.

Selecționerul José Peseiro se află sub o presiune uriașă, presa locală vorbind deja despre o iminentă despărțire după al doilea eșec consecutiv în drumul spre turneul final.

În schimb, RD Congo își continuă visul mondial, revenind în prim-planul fotbalului african după o pauză de peste 50 de ani.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!