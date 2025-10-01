Surpriză uriașă în Liga Campionilor! Galatasaray a învins Liverpool și a ironizat celebra rivală

„Nu vei merge niciodată singur, dar uneori trebuie să mergi fără puncte”, au scris turcii pe rețelele sociale

Galatasaray a produs șocul etapei a 2-a din Liga Campionilor, reușind să învingă Liverpool cu 1-0 pe „Ali Sami Yen”. După fluierul final, campioana Turciei nu s-a limitat doar la sărbătoarea pe teren, ci a găsit și o metodă ironică de a-i înțepa pe englezi.

Pe pagina oficială de „X”, Galatasaray a postat o fotografie cu jucătorii sărbătorind, surprinzând totodată imaginea lui Milos Kerkez, prăbușit pe gazon, vizibil afectat de rezultat. În descriere, turcii au parafrazat versurile celebrului imn al „cormoranilor”:

„Nu vei merge niciodată singur, dar uneori trebuie să mergi fără puncte”.

Pentru Liverpool, acesta a fost al doilea eșec consecutiv al sezonului, iar presiunea devine tot mai mare pe echipa lui Jurgen Klopp. „Cormoranii” încearcă să își revină în weekend, în deplasarea cu Chelsea.

Presa din Turcia: „Galatasaray și-a depășit limitele”

Victoria istorică a fost privită în Turcia ca o revanșă simbolică împotriva aroganței engleze.

„Galatasaray nu a jucat doar fotbal împotriva lui Liverpool. A luptat! Nu este ușor să înfrunți campioana en-titre din Premier League, una dintre favoritele la câștigarea trofeului. Apărarea nu a făcut niciodată parte din codul genetic al Galatasaray, dar aseară și-a depășit limitele!”, a scris Burak Ozdemir pentru fanatik.com.tr.

Un alt jurnalist turc, Hamit Turhan, a reamintit de comentariile batjocoritoare ale fanilor englezi dinaintea meciului: „Previziunile lor erau ca Galatasaray să sufere un 8-0 precum Beşiktaş în 2007. În loc de asta, au plecat fără puncte de la Istanbul”.

Pentru Galatasaray urmează un nou duel incendiar, derby-ul cu Beşiktaş din Superliga Turciei, unde echipa își propune să continue forma bună și să încununeze succesul din Liga Campionilor.

