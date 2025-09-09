Surpriză pe piața transferurilor! Fiul lui Ronaldinho se pregătește de o nouă aventură în Anglia

Joao Mendes, fiul legendarului Ronaldinho, va semna cu Hull City după despărțirea de Burnley.

Joao Mendes, fiul celebrului câștigător al Balonului de Aur din 2005, Ronaldinho, se pregătește să îmbrace un nou tricou în fotbalul englez. Potrivit publicației Hull Live, Hull City este clubul aflat pe punctul de a-l transfera pe tânărul fotbalist de 20 de ani, după ce acesta a încheiat colaborarea cu Burnley.

Mendes va evolua la echipa U21 a clubului din Championship, în cadrul academiei de la Bishop Burton College. Mutarea marchează un nou pas în cariera unui jucător care, deși poartă un nume greu, dorește să-și construiască propria identitate în lumea fotbalului.

Crescut la academia lui Cruzeiro, Joao Mendes a trecut ulterior prin celebra La Masia de la FC Barcelona, unde a petrecut o perioadă înainte de a ajunge în Anglia, la Burnley, vara trecută. La clubul de pe Turf Moor, tânărul atacant stângaci a bifat cinci apariții în Premier League Cup pentru echipa de tineret, reușind un gol și două pase decisive.

„Vreau să fiu Joao, indiferent de orice”

Într-un interviu acordat ESPN Brazil, Joao Mendes a subliniat că își dorește să se desprindă de comparațiile inevitabile cu tatăl său și să își construiască propriul drum.

„Vreau să fiu Joao, indiferent de orice. Nu am încercat niciodată să fiu tatăl meu, nu am vrut niciodată să fiu tatăl meu. Așa că să mă îndepărtez puțin de unde a jucat el [Barca] și de ceea ce e apropiat cred că a fost un început bun și un pas bun pentru mine.”

El a explicat și presiunea pe care o resimte din partea celor care îl privesc doar prin prisma numelui pe care îl poartă.

„Cred că oamenii din afară vor să fii ceva ce nu vei fi niciodată, că vrei sau nu, nu-i așa? E bine să fiu aici. Tatăl meu a fost unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun, care a jucat fotbal vreodată. Așa că, fiind fiul lui, să pot vorbi despre el este un motiv de mândrie. Încerc să fac lucrurile în felul meu, încerc să nu-l pun pe tatăl meu la mijloc, încerc să joc fotbalul meu în stilul meu, fără presiune.”

Adaptarea la fotbalul englez, dar și la viața de zi cu zi din Regatul Unit, a fost o provocare pentru tânărul fotbalist. El a povestit că schimbările climatice și mediul nou au fost obstacole, dar și surse de învățare.

„E greu la început, nu putem nega asta. Mai ales acum iarna și aici, fiind în nord, e puțin mai rău. Dacă pui o mănușă, două perechi de șosete, ne descurcăm.”

De asemenea, Mendes a remarcat atașamentul fanilor englezi față de cluburile lor, chiar și în orașele mici, precum Burnley.

„Chiar dacă este un oraș mic, oamenii sunt foarte pasionați și conectați la fotbal. Se vede la meciuri aici, pentru că [suporterii] umplu mereu stadionul. Cred că este foarte frumos aici, conexiunea pe care o au cu clubul este foarte mare.”

Transferul la Hull City reprezintă pentru Joao Mendes o nouă etapă în care va încerca să demonstreze că poate face performanță prin propriile calități.

