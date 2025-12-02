Surpriză majoră în naționala Camerunului! Un portar din SuperLiga merge la CAN, iar Andre Onana rămâne acasă

Devis Epassy, legitimat la Dinamo, a fost convocat pentru Cupa Africii pe Națiuni, în timp ce Andre Onana nu a prins lotul.

Naționala Camerunului a produs una dintre cele mai mari surprize ale perioadei premergătoare Cupei Africii pe Națiuni: Andre Onana, portarul considerat de departe titularul incontestabil al echipei, nu se află pe lista finală pentru turneul din Maroc. În schimb, Devis Epassy, jucătorul lui Dinamo, este printre cei patru portari convocați, într-o decizie care schimbă total ierarhia din poarta selecționatei africane.

Camerun traversează oricum un moment dificil, după ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru prima dată în patru ediții. Echipa a terminat doar pe locul secund în Grupa D, la patru puncte în spatele Capului Verde, iar apoi a fost eliminată la baraj de Republica Democratică Congo. În toate aceste meciuri, inclusiv în baraj, Andre Onana a fost titular, rolul lui în națională părând de necontestat.

Totuși, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Ieșit din planurile lui Ruben Amorim la Manchester United, Onana a părăsit Old Trafford și a ajuns la Trabzonspor, sperând că o mutare într-un mediu unde poate juca constant îi va garanta convocarea atât pentru Cupa Africii, cât și pentru următorul Mondial. Planul său s-a năruit complet: Camerun nu s-a calificat la turneul final, iar el nu a prins nici măcar lotul pentru competiția continentală.

Epassy urcă în ierarhie, Onana ratează primul turneu după aproape doi ani

Decizia selecționerului este una remarcabilă și marchează o schimbare importantă în poarta Camerunului. De aproape doi ani, Onana a apărat fiecare meci oficial al naționalei, cu excepția partidei din 27 ianuarie 2024 – un duel pierdut cu Nigeria la Cupa Africii. Acum, el va urmări competiția la televizor, în timp ce Devis Epassy se pregătește să revină pe scena internațională.

Convocat pentru prima dată în 2021, când a debutat într-un amical cu Nigeria, Epassy a strâns până în prezent 10 selecții. Portarul lui Dinamo este în lot alături de Simon Omossola, Edouard Sombang și Simon Ngapandouetnbu, iar lupta pentru titularizare rămâne complet deschisă.

Cupa Africii pe Națiuni va începe pe 21 decembrie și se va desfășura în Maroc, într-o ediție ce acoperă finalul lui 2025 și începutul lui 2026. Camerun a fost repartizată în Grupa F, alături de Coasta de Fildeș, Gabon și Mozambic, o grupă foarte echilibrată care promite dueluri intense.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!