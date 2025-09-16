Surpriză la Seul! Jaqueline Cristian și Su-Wei Hsieh au eliminat favoritele principale și s-au calificat în sferturi

Perechea româno-taiwaneză a produs șocul turneului, iar acum ar putea înfrunta cuplul de top Siniakova / Krejcikova.

Jaqueline Cristian continuă să impresioneze la turneul de la Seul. Sportiva din România, alături de experimentata Su-Wei Hsieh, a reușit să le elimine pe favoritele principale ale probei de dublu, Ellen Perez și Fanny Stollar, în două seturi, scor 7-6 (2), 6-4, după o oră și 32 de minute de joc.

Grație acestei victorii, Cristian și Hsieh au obținut calificarea în sferturile de finală, unde ar putea avea parte de un duel extrem de dificil. Adversarele lor vor fi câștigătoarele partidei dintre Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova și Anna Blinkova / Makoto Ninomiya.

Un posibil duel de foc cu un cuplu legendar

Siniakova și Krejcikova formează una dintre cele mai titrate echipe din istoria tenisului feminin. La doar 29 de ani, Siniakova are deja în palmares 10 trofee de Grand Slam la dublu, șapte dintre ele cucerite alături de Krejcikova. Cele două au jucat din nou împreună la Jocurile Olimpice din 2024, unde au ajuns până în sferturi.

Dacă se vor califica, Jaqueline Cristian și Su-Wei Hsieh vor avea o misiune extrem de grea în fața acestui cuplu redutabil.

Jaqueline, meci de gală și la simplu

Românca nu se oprește însă doar la dublu. În primul tur la simplu, Jaqueline Cristian va înfrunta-o marți, de la ora 11:30, pe Emma Răducanu, câștigătoarea US Open 2021, într-un duel care se anunță spectaculos. În cazul unei victorii, următoarea adversară posibilă ar putea fi chiar Barbora Krejcikova, într-un alt meci de gală.

La Seul este prezentă și Sorana Cîrstea, care va debuta împotriva rusoaicei Anastasia Zakharova, după retragerea chinezoaicei Lin Zhu. Dacă se va impune, Sorana va da peste liderul mondial Iga Swiatek în turul secund. Un scenariu spectaculos ar putea aduce un duel 100% românesc în sferturi, între Cîrstea și Cristian.

