Surpriză la Maratonul din Berlin! Harry Styles a alergat sub pseudonim și a scos un timp impresionant

Cântărețul britanic a reușit să termine cursa în mai puțin de 3 ore, depășindu-și clar performanța de la Tokyo.

Capitala Germaniei a găzduit duminică, 21 septembrie, una dintre cele mai importante competiții de alergare din lume: Maratonul din Berlin. Kenyanul Sabastian Sawe s-a impus la masculin cu timpul de 2h 02:16, apropiindu-se la mai puțin de două minute de recordul mondial al lui Kelvin Kiptum. La feminin, victoria i-a revenit compatrioatei Rosemary Wanjiru, cronometrată în 2h 21:05.

Printre miile de participanți s-a aflat și Harry Styles, artist britanic în vârstă de 31 de ani, cunoscut în întreaga lume pentru cariera solo și pentru perioada petrecută în trupa One Direction. Styles a ales să concureze sub un pseudonim, Sted Sarandos, pentru a evita să fie recunoscut. Echipat cu ochelari de soare și bentiță, cântărețul a reușit o performanță notabilă: 2h 59:13, adică sub pragul de 3 ore.

Progres remarcabil pentru Harry Styles în doar șase luni

Rezultatul obținut la Berlin este cu aproape 25 de minute mai bun decât cel de la Maratonul din Tokyo, unde în luna martie a acestui an a încheiat cursa în 3h 24:07. Îmbunătățirea evidențiază atât pregătirea intensă, cât și determinarea sa de a progresa într-un sport în care, deși amator, reușește să obțină timpi respectabili.

La final, Harry Styles a imortalizat momentul printr-o fotografie alături de Richard Whitehead, dublu campion paralimpic la 200 de metri.

Artistul are o comunitate uriașă de fani, cu peste 46,7 milioane de urmăritori pe Instagram, iar reușita de la Berlin îi adaugă o nouă filă la profilul său public. Dincolo de muzică, Styles a demonstrat că disciplina și pasiunea îl pot duce la rezultate de excepție și în sport.

După destrămarea trupei One Direction în 2016, Harry Styles a lansat trei albume solo: Harry Styles (2017), Fine Line (2019) și Harry’s House (2022), fiecare primind aprecierea criticilor și succes comercial.

