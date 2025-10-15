Surpriză în Cupa României! Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova se va juca pe „Ion Oblemenco”

Meciul, programat inițial la Cluj, a fost mutat la Craiova după o înțelegere între cele două cluburi. Oltenii vor avea, practic, două partide consecutive pe teren propriu în grupe.

Partida dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova, contând pentru prima etapă a Grupei B din Cupa României Betano, nu se va mai disputa pe terenul formației din Liga 3, așa cum era stabilit inițial. Cele două cluburi au ajuns la un acord prin care jocul va fi mutat la Craiova, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Decizia a fost confirmată oficial de clubul din Bănie, care a publicat un anunț pe pagina sa de Facebook, luni, 14 octombrie:

„Meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj se va disputa pe Stadionul ‘Ion Oblemenco’. 🤩 Datele complete ale partidei vor fi anunțate în curând de FRF. 🔜🏆”, a transmis Universitatea Craiova.

Partida este programată pentru miercuri, 29 octombrie 2025, iar mutarea oferă un avantaj important echipei pregătite de Mirel Rădoi, care va beneficia de sprijinul propriilor suporteri.

Acord între cluburi și avantaj logistic pentru Craiova

Conform înțelegerii, propunerea de mutare a venit din partea oltenilor, care au dorit să evite deplasarea la Cluj în contextul unui calendar încărcat. Sănătatea Cluj, formația antrenată de Vasile Miriuță (57 de ani), a acceptat varianta Craiovei, care va suporta costurile organizatorice.

Astfel, Universitatea va juca două meciuri consecutive pe teren propriu în faza grupelor, după duelul cu FCSB, programat tot la Craiova.

Componența și programul Grupei B din Cupa României Betano

Grupa B din actuala ediție a Cupei României reunește câteva dintre cele mai importante cluburi din fotbalul românesc:

Universitatea Craiova

FCSB

Petrolul Ploiești

UTA Arad

Gloria Bistrița

Sănătatea Cluj

Etapa 1:

Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

Gloria Bistrița – FCSB

UTA Arad – Petrolul Ploiești

Etapa 2:

Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova

UTA Arad – FCSB

Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița

Etapa 3:

Universitatea Craiova – FCSB

Sănătatea Cluj – Petrolul

Gloria Bistrița – UTA Arad

Primele două echipe din fiecare grupă vor accede în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor vor disputa meciurile din „sferturi” pe teren propriu.

Semifinalele sunt programate pentru 22 aprilie 2026, iar finala Cupei României Betano va avea loc pe 13 mai 2026.

Craiova, pe val înaintea duelului din Cupă

Până la confruntarea din Cupă, Universitatea Craiova are programat un nou meci în Superliga, pe teren propriu, împotriva formației Unirea Slobozia, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 17:30.

Pentru olteni, finalul lunii octombrie va fi o perioadă intensă, dar mutarea partidei cu Sănătatea Cluj pe „Ion Oblemenco” le oferă șansa de a-și conserva energia și de a continua seria de meciuri în fața propriilor suporteri.

