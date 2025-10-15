Surpriză în Cupa României! Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova se va juca pe „Ion Oblemenco”

Meciul, programat inițial la Cluj, a fost mutat la Craiova după o înțelegere între cele două cluburi. Oltenii vor avea, practic, două partide consecutive pe teren propriu în grupe.
Partida dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova, contând pentru prima etapă a Grupei B din Cupa României Betano, nu se va mai disputa pe terenul formației din Liga 3, așa cum era stabilit inițial. Cele două cluburi au ajuns la un acord prin care jocul va fi mutat la Craiova, pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Decizia a fost confirmată oficial de clubul din Bănie, care a publicat un anunț pe pagina sa de Facebook, luni, 14 octombrie:
„Meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj se va disputa pe Stadionul ‘Ion Oblemenco’. 🤩 Datele complete ale partidei vor fi anunțate în curând de FRF. 🔜🏆”, a transmis Universitatea Craiova.
Partida este programată pentru miercuri, 29 octombrie 2025, iar mutarea oferă un avantaj important echipei pregătite de Mirel Rădoi, care va beneficia de sprijinul propriilor suporteri.
Acord între cluburi și avantaj logistic pentru Craiova
Conform înțelegerii, propunerea de mutare a venit din partea oltenilor, care au dorit să evite deplasarea la Cluj în contextul unui calendar încărcat. Sănătatea Cluj, formația antrenată de Vasile Miriuță (57 de ani), a acceptat varianta Craiovei, care va suporta costurile organizatorice.
Astfel, Universitatea va juca două meciuri consecutive pe teren propriu în faza grupelor, după duelul cu FCSB, programat tot la Craiova.
Componența și programul Grupei B din Cupa României Betano
Grupa B din actuala ediție a Cupei României reunește câteva dintre cele mai importante cluburi din fotbalul românesc:
- Universitatea Craiova
- FCSB
- Petrolul Ploiești
- UTA Arad
- Gloria Bistrița
- Sănătatea Cluj
Etapa 1:
- Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova
- Gloria Bistrița – FCSB
- UTA Arad – Petrolul Ploiești
Etapa 2:
- Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova
- UTA Arad – FCSB
- Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița
Etapa 3:
- Universitatea Craiova – FCSB
- Sănătatea Cluj – Petrolul
- Gloria Bistrița – UTA Arad
Primele două echipe din fiecare grupă vor accede în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor vor disputa meciurile din „sferturi” pe teren propriu.
Semifinalele sunt programate pentru 22 aprilie 2026, iar finala Cupei României Betano va avea loc pe 13 mai 2026.
Craiova, pe val înaintea duelului din Cupă
Până la confruntarea din Cupă, Universitatea Craiova are programat un nou meci în Superliga, pe teren propriu, împotriva formației Unirea Slobozia, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 17:30.
Pentru olteni, finalul lunii octombrie va fi o perioadă intensă, dar mutarea partidei cu Sănătatea Cluj pe „Ion Oblemenco” le oferă șansa de a-și conserva energia și de a continua seria de meciuri în fața propriilor suporteri.
