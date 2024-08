Surpriză de proporții la US Open! Carlos Alcaraz, eliminat

Aceasta este o înfrângere neașteptată pentru Alcaraz, care a câștigat titluri la Roland Garros și Wimbledon în acest an și a fost campion la US Open în 2022.

Alcaraz, în vârstă de 21 de ani, nu a reușit să găsească soluții în fața olandezului de 28 de ani, care a avut o performanță solidă, amintind de parcursul său până în sferturile de finală la Flushing Meadows în 2021.

În urma acestei victorii, Botic van de Zandschulp va juca în turul al treilea împotriva britanicului Jack Draper, numărul 25 mondial, care a trecut cu 6-4, 6-2, 6-2 de argentinianul Facundo Diaz.

Nu sunt suficient de puternic mental, nu am ştiut să răspund la anumite probleme. Dar vreau să subliniez că el a jucat foarte bine. Mă aşteptam ca el să-mi ofere mai multe puncte gratuite, iar asta m-a perturbat. Nu am ştiut să-mi cresc nivelul. Am rămas la acelaşi nivel pe tot parcursul meciului, dar nu a fost suficient pentru a-mi oferi o şansă să revin. Am făcut multe greşeli, a declarat Alcaraz.