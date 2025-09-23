Super-taifunul Ragasa paralizează Hong Kong: sute de zboruri anulate, 770.000 de oameni evacuați în China

Hong Kong s-a închis marți, pe măsură ce Super-taifunul Ragasa, cea mai puternică furtună tropicală din lume în 2025, se apropie de coasta sudică a Chinei. Autoritățile au ridicat semnalul de taifun T8, ceea ce a dus la suspendarea transportului public, închiderea majorității afacerilor și anularea a peste 700 de zboruri în regiune, inclusiv în Macau și Taiwan, notează Reuters.

Vânturi de peste 220 km/h și valuri uriașe

Observatorul din Hong Kong avertizează că taifunul, cu rafale de până la 220 km/h, va aduce ploi torențiale și valuri de până la 7 metri în sudul Chinei. Nivelul apei ar putea crește cu 4-5 metri în zonele de coastă, similar cu Taifunul Hato (2017) și Mangkhut (2018), care au produs pagube de miliarde de dolari.

Evacuări masive și măsuri de urgență

În provincia Guangdong, peste 770.000 de persoane au fost evacuate, iar autoritățile pregătesc relocarea a încă un milion de locuitori.

În Shenzhen au fost amenajate 800 de adăposturi de urgență, iar echipele taie copaci pentru a preveni blocajele.

În Macau, toate cazinourile se închid marți la ora locală 17:00, o decizie rară în industria de miliarde de dolari.

Panică și pregătiri în Hong Kong

Magazinele au fost golite rapid, locuitorii lipind ferestrele și ridicând baraje cu saci de nisip pentru a limita pagubele.

Am închis bine ușile și ferestrele și verificăm dacă apar infiltrații, a spus un rezident.

Autoritățile chineze avertizează că furtuna va atinge coasta miercuri, menținând intensitatea unui taifun de categorie 4, capabil să provoace daune catastrofale.

