Rata accidentelor mortale rămâne ridicată în regiunile din sud-estul Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date publicate joi de Eurostat.

În 2023, media europeană a fost de 46 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, însă unele regiuni din Bulgaria, Grecia, Franța și România au depășit semnificativ acest prag.

Analiza Eurostat arată că decesele rutiere au fost relativ uniform distribuite între cele 234 de regiuni NUTS 2 ale Uniunii Europene:

123 de regiuni (52,6%) au raportat o rată a mortalității peste media UE,

7 regiuni au înregistrat exact aceeași rată,

104 regiuni au avut valori sub medie.

Regiunile cu cele mai multe victime

Cele mai îngrijorătoare cifre s-au înregistrat în șapte regiuni europene, unde s-au raportat cel puțin 100 de victime la un milion de locuitori – majoritatea situate în sud-estul Uniunii.

În Bulgaria, regiunea Severozapaden are cea mai ridicată rată din UE, cu 166 de victime, urmată de Severen (107). În Grecia, insulele Ionia Nisia (120) și Notio Aigaio (119) au raportat valori similare.

În Franța, regiunea ultraperiferică Guyane a avut 117 victime, iar în România, regiunile Sud-Vest Oltenia (107) și Sud-Est (102) se numără printre cele mai afectate.

La polul opus: regiunile cele mai sigure din Europa

În contrast, 26 de regiuni europene au înregistrat mai puțin de 25 de victime la un milion de locuitori. Două dintre acestea – Åland (Finlanda) și Ciudad de Melilla (Spania) – nu au raportat niciun deces rutier.

Cele mai scăzute rate s-au înregistrat în Bruxelles (Belgia), cu cinci victime, Viena (Austria) – șase victime, și Berlin (Germania) – nouă victime la un milion de locuitori.

România și Bulgaria, lideri europeni la rata mortalității rutiere

Datele Comisiei Europene confirmă tendința: în 2024, România (78 decese la un milion de locuitori) și Bulgaria (74) au avut cele mai ridicate rate din UE.

În schimb, Suedia (20) și Danemarca (24) au fost cele mai sigure țări pentru participanții la trafic.

Anul trecut, 19.940 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în întreaga Uniune Europeană — o scădere modestă, de 2%, față de 2023.

Progresul este lent, dar în linie cu obiectivul „Viziunea zero”, care urmărește reducerea la jumătate a numărului de decese și vătămări grave până în 2030 și eliminarea lor completă până în 2050.

