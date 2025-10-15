Șeful ANAF a transmis un avertisment direct celor care afișează mașini de lux, fără a putea dovedi proveniența banilor

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a anunțat că aproximativ 200 de persoane se află în prezent în analiza instituției, fiind suspectate că dețin averi care nu pot fi justificate prin veniturile declarate. Șeful ANAF a transmis un avertisment direct celor care afișează mașini de lux, fără a putea dovedi proveniența banilor: „Fiecare bombardier ar trebui să se gândească de trei ori, înainte să se urce în mașină. ANAF poate veni oricând să o confişte.”

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, la Antena 3, în contextul intensificării controalelor fiscale asupra persoanelor fizice cu venituri neconforme. „Fiecare cetățean care nu poate justifica o mașină de peste 100.000 de euro va fi verificat. Există o discrepanță evidentă între bunurile deținute și veniturile declarate. Avem deja peste 200 de cazuri în lucru și am început acțiunile de control”, a precizat Adrian Nica.

Acesta a adăugat că, în situațiile în care diferențele dintre venituri și avere nu pot fi explicate, ANAF are dreptul să confişte 70% din sumele nejustificate. „ANAF nu va mai tolera acest tip de comportament. Fiecare persoană care afişează o viaţă de lux, fără o bază fiscală clară, riscă să piardă tot ce nu poate dovedi”, a subliniat șeful instituției.

Acțiunile fac parte dintr-o campanie mai amplă de verificare a averilor și fluxurilor financiare în contextul dificultăților bugetare ale statului. Pe 9 octombrie, ANAF anunța declanșarea unor controale la peste 3.700 de case de amanet și puncte de lucru, în special acolo unde firmele declară pierderi, dar asociații afișează averi considerabile.

Totodată, instituția a extins controalele și asupra investitorilor persoane fizice, mai ales a celor care derulează tranzacții externe și nu au depus la termen declarația unică privind veniturile din investiții.

Potrivit ANAF, în lipsa unui răspuns la notificările transmise, autoritatea fiscală poate stabili din oficiu obligațiile de plată, care ar putea fi mai mari decât cele reale. În plus, contribuabilii care nu se conformează, riscă blocarea conturilor sau poprirea directă a sumelor restante.

