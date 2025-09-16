SUA și Qatar, aproape de un nou acord de apărare după atacul israelian de la Doha

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat marți că Statele Unite și Qatar se află „pe punctul de a finaliza” un nou acord de cooperare în domeniul apărării, pe fondul tensiunilor generate de atacul israelian de săptămâna trecută, care a vizat oficiali Hamas la Doha.

Declarația a fost făcută înaintea vizitei neprogramate a lui Rubio în Qatar, deplasare anunțată în timp ce se afla deja în Israel. „Avem un acord extins de cooperare în domeniul apărării, la care lucrăm de mai multă vreme și pe care suntem aproape să îl finalizăm”, a spus oficialul american în fața presei.

Vizita vine într-un moment delicat pentru relațiile dintre Washington și Ierusalim. Președintele Donald Trump a criticat decizia premierului israelian Benjamin Netanyahu de a lansa o operațiune pe teritoriul Qatarului, considerând că aceasta „nu este în interesul Americii”.

Qatarul joacă de aproape doi ani un rol central în medierea negocierilor dintre Israel și Hamas, în încercarea de a ajunge la o încetare a focului și la eliberarea celor 48 de ostatici rămași din atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Oficialii de la Doha au acuzat Israelul că prin acțiunea de la Doha „a ucis orice șansă de dialog” și l-au descris pe Netanyahu drept „instabil” și „megaloman”.

Deși este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Israelului, Washingtonul încearcă să calmeze tensiunile și să consolideze relațiile de securitate cu Qatarul, care a cerut garanții suplimentare de protecție împotriva unor eventuale noi atacuri israeliene.

Avem un parteneriat strâns cu Qatarul și vrem să știe cât de mult apreciem rolul lor de mediator, a declarat Rubio, subliniind că SUA speră ca Doha să revină la masa negocierilor „în pofida a tot ce s-a întâmplat”.

