SUA și Marea Britanie bat palma. Zero tarife la medicamente în schimbul unor prețuri mai mari prin NHS

SănătateȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
trump tylenol autism
AYLESBURY, ENGLAND - SEPTEMBER 18: U.S. President Donald Trump attends a press conference with UK Prime Minister Keir Starmer (not pictured) at Chequers at the conclusion of a state visit on September 18, 2025 in Aylesbury, England. This is the final day of President Trump’s second UK state visit, with the previous one taking place in 2019 during his first presidential term. (Photo by Leon Neal/Getty Images)

Statele Unite și Regatul Unit au ajuns, luni, la un acord major în domeniul farmaceutic: exporturile britanice de medicamente către America vor rămâne scutite de taxe vamale pentru cel puțin trei ani. Măsura vine pe fondul presiunilor exercitate în ultimele luni de administrația Trump, care amenințase în repetate rânduri cu impunerea unor tarife de până la 100% pentru medicamentele importate.

Acord între SUA și UK

Potrivit termenilor negociați, Marea Britanie va accepta creșterea costurilor interne pentru medicamentele noi – prin ridicarea cu 25% a pragului la care tratamentele sunt considerate prea scumpe – și va spori bugetul total pe care NHS îl alocă anual pentru medicamente. Ținta guvernului britanic este dublarea ponderii în PIB a cheltuielilor pentru tratamente, de la 0,3% la 0,6% în următorul deceniu.

În schimb, Washingtonul garantează menținerea taxelor la zero pentru medicamentele produse în Marea Britanie și exportate în SUA, cel puțin până în 2027. Industria farmaceutică britanică este puternic dependentă de piața americană: în ultimul an, exporturile de tratamente către SUA au depășit 11 miliarde de lire sterline, reprezentând aproape o cincime din totalul exporturilor britanice.

CITEȘTE ȘI – Alertă globală! Gripa aviară poate provoca o pandemie mai gravă decât COVID-19

Casa Albă și-a justificat presiunea spunând că pacienții americani „subvenționează” prețurile mai mici practicate în Europa și a cerut statelor dezvoltate să plătească mai mult pentru medicamente. Purtătorul de cuvânt Kush Desai a descris acordul cu Londra drept „un pas istoric” pentru echilibrarea costurilor la nivel global.

Reacțiile din industrie sunt pozitive: organizațiile comerciale britanice susțin că înțelegerea va proteja locurile de muncă, va încuraja investițiile și va consolida poziția Marii Britanii ca hub global în domeniul științelor vieții.

Acordul vine însă într-un context dificil. În ultimul an și jumătate, mai multe companii farma au pus pe pauză sau au anulat investiții planificate în Regatul Unit, preferând extinderea în SUA – atât GSK, cât și AstraZeneca anunțând proiecte de zeci de miliarde de dolari peste Atlantic.

Guvernul britanic speră că protejarea accesului pe piața americană va opri declinul competitivității și va reașeza țara pe harta globală a marilor investiții farmaceutice.

