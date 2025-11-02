Statele Unite nu vor trimite „reprezentanți de nivel înalt” la conferința anuală a ONU pe teme climatice (COP30), programată să înceapă pe 10 noiembrie în orașul Belem, din inima Amazoniei, a confirmat duminică un oficial de la Casa Albă.

Decizia SUA de a nu participa cu „reprezentanți de nivel înalt” la conferința anuală a ONU pe teme climatice marchează o nouă distanțare a administrației Donald Trump de politicile internaționale privind combaterea schimbărilor climatice.

„Președintele Trump dialoghează direct cu liderii politici din lumea întreagă pe teme legate de energie, după cum o demonstrează acordurile comerciale şi acordurile de pace istorice, care acordă toate un rol important parteneriatelor energetice”, a declarat oficialul, explicând absența americană de la summitul ONU.

Trump: „Cea mai mare escrocherie realizată vreodată”

Liderul american a reiterat recent că nu consideră schimbările climatice o prioritate, descriindu-le drept „cea mai mare escrocherie realizată vreodată”.

Trump a mai spus că nu intenționează să participe la conferința de la Belem, după ce, în septembrie, a criticat public știința climatologică în fața Adunării Generale a ONU.

De la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie, președintele republican a relansat procesul de retragere a Statelor Unite din Acordul de la Paris, exact cum procedase și în primul său mandat. Totuși, acordul prevede un preaviz de un an, ceea ce face ca Washingtonul să fie, tehnic, încă parte a tratatului.

Washingtonul, acuzat că blochează inițiativele globale

Administrația Trump a fost criticată pentru că a blocat recent un plan global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, amenințând cu măsuri de represalii țările care îl susțin.

Activiștii de mediu avertizează acum că liderul de la Casa Albă ar putea merge mai departe, retrăgând SUA și din Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (CCNUCC) — pas care ar complica revenirea oricărei administrații viitoare în Acordul de la Paris.

Oficialii locali americani, prezenți „în forță”

În timp ce Washingtonul ignoră evenimentul, peste 100 de oficiali locali americani – guvernatori, primari și alți aleși – au confirmat participarea la COP30.

„Venim în forță”, a declarat Gina McCarthy, fostă consilieră pe probleme climatice în administrația Joe Biden și copreședintă a coaliției America Is All In.

Ea a subliniat rolul autorităților locale în menținerea angajamentelor climatice:

„Aleşii locali au puterea de a acţiona pe cont propriu […] şi vom respecta promisiunile făcute poporului american şi partenerilor noştri internaţionali”.

Belem, capitala mondială a climei

Conferința COP30, găzduită între 10 și 21 noiembrie, va avea loc pentru prima dată în Amazonia, regiunea care adăpostește cea mai mare pădure tropicală de pe planetă. Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a insistat ca summitul să aibă loc la Belem, subliniind importanța protejării pădurii amazoniene în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.

Înaintea conferinței, Lula a convocat un summit al liderilor mondiali (6–7 noiembrie), la care și-au anunțat prezența Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer și Gustavo Petro. China va fi reprezentată de vicepremierul Ding Xuexiang.

Potrivit organizatorilor, la ediția din acest an sunt acreditate 170 de delegații, un număr mai mic decât cel al participanților la COP29

