SUA au anunțat că renunță la colaborarea cu statele europene, inclusiv România, în eforturile comune de combatere a dezinformării propagate de țări precum Rusia, China și Iran. Această decizie afectează major rețelele sociale și alte platforme online.

Decizia, comunicată printr-o notificare oficială a Departamentului de Stat al SUA, marchează un pas înapoi în războiul informațional mondial.

SUA reziliază memorandumurile semnate în 2024, care vizează o abordare unitară pentru contracararea campaniilor de dezinformare de proveniență străină. România, care a semnat un astfel de acord în iunie 2024, pierde astfel sprijinul direct al SUA în această campanie.

„Rusia continuă să submineze securitatea în regiunea Mării Negre, o regiune de importanță strategică pentru NATO. Avem de-a face cu un război hibrid. Acest document extinde cooperarea bilaterală și este un semnal al angajamentului comun de a combate împreună dezinformarea, manipularea și propaganda,” declara Luminița Odobescu la semnarea acordului.

Închiderea Cenetrului de Contracarare a Dezinformării și reacțiile oficialilor

Decizia are loc după închiderea în aprilie 2025 a Centrului pentru Contracararea Propagandei și Extremismului (GEC), înființată în 2011 și criticată de oficiali precum Darren Beattie, care a spus:

„Departe de a renunța la un singur plan, am fost mândri să renunțăm la întregul GEC, pentru că activitatea sa nu era în linie cu poziția pro-libertate de exprimare a administrației.”

James Rubin, fostul director al GEC, a criticat mișcarea, numind-o „un act unilateral de dezarmare” în războiul informațional cu Rusia și China. El a avertizat că „războiul informațional este o realitate a timpurilor noastre, iar inteligența artificială nu va face decât să multiplice riscurile”.

Implicații geopolitice și provocări pentru România

Aproximativ 22 de țări din Europa și Africa au semnat acorduri similare cu SUA pentru combaterea manipulării informaționale.

Retragerea americane lasă aceste națiuni, inclusiv România, într-o poziție vulnerabilă, în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.