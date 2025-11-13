Statele Unite au emis ultima monedă de un cent, marcând finalul unei tradiții care a durat 232 de ani, potrivit AFP. Decizia a fost luată după ce costurile de producție au devenit mai mari decât valoarea nominală a monedei.

„Moneda de un cent a jucat mult timp un rol important în viaţa de zi cu zi a americanilor, de la începuturile sistemului economic şi până în prezent. Cu toate acestea, factorii economici şi industriali, combinaţi cu evoluţia comportamentului consumatorilor, au făcut ca producţia acesteia să devină neviabilă”, a transmis administraţia americană.

Potrivit Monetăriei Statelor Unite, în ultimul deceniu costul de producţie al unui penny a crescut de la 1,42 cenţi la 3,69 cenţi. În același timp, peste 300 de miliarde de monede de un cent sunt deja în circulație — o cantitate considerată mult peste necesarul real pentru tranzacțiile zilnice.

„Se estimează că există 300 de miliarde de penny în circulaţie, ceea ce depăşeşte cu mult cantitatea necesară pentru tranzacţii”, a precizat instituția.

Trump: „Să eliminăm risipa, cent cu cent”

Decizia de oprire a producției a fost sprijinită de președintele Donald Trump, care a pledat pentru reducerea cheltuielilor publice.

„Să eliminăm risipa din bugetul marii noastre naţiuni, chiar dacă este vorba de cent cu cent”, a declarat liderul american în februarie.

Penny-ul, doar piesă de colecție în viitor

Monetăria americană a anunțat că, deși producția pentru circulație se oprește, monedele de un cent vor continua să fie bătute în ediții limitate, exclusiv pentru colecționari.

Statele Unite se alătură astfel altor țări care au renunțat la monedele de valoare mică, precum Canada, care a oprit producția de un cent încă din 2012, din aceleași motive economice și de eficiență.

