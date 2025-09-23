Statele Unite intenționează să impună sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale (CPI) ca reacție la anchetele privind crimele de război presupus comise de Israel în Gaza, au declarat pentru Reuters șase surse apropiate dosarului. Măsura ar putea fi oficializată chiar în această săptămână.

Washingtonul a sancționat deja judecători și procurori ai Curții Penale Internaționale, dar vizarea instituției în ansamblu ar reprezenta o escaladare semnificativă. Un oficial american a confirmat că scenariul este analizat, însă fără a preciza calendarul exact.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a acuzat CPI că își impune „pretinsa sa jurisdicţie” asupra americanilor și israelienilor.

Acesta a avertizat că „Statele Unite vor lua măsuri suplimentare pentru a ne proteja curajoşii militari şi alte persoane atâta timp cât CPI va continua să reprezinte o ameninţare pentru interesele noastre naţionale„.

Impactul sancțiunilor, discutat la Haga

Potrivit surselor, CPI a convocat reuniuni de urgență pentru a evalua consecințele unor sancțiuni generale. Diplomați din statele membre ale organizației au purtat, la rândul lor, discuții pentru a identifica posibile soluții.

Restricțiile ar putea bloca operațiunile de zi cu zi, inclusiv plata salariilor, accesul la conturi bancare și funcționarea sistemelor informatice.

Pentru a limita efectele, personalul Curții a primit deja în avans salariile pentru restul anului 2025.

Mandatele emise în contextul războiului din Gaza

Judecătorii CPI au emis, în noiembrie anul trecut, mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, al fostului ministru al Apărării Yoav Gallant și al liderului Hamas Ibrahim al Masri, acuzați de crime de război și crime împotriva umanității în timpul conflictului din Gaza.

