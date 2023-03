SUA nu are indicii că Rusia ar putea folosi armele tactice nucleare

SUA nu are încă semnale că Rusia ar putea folosi armele tactice nucleare în vreun fel, deși Putin a anunțat un plan în acest sens, ce ar implicfa și aliatul Belarus.

„ Urmărim această situație cât se poate de bine. Nu am observat nicio manevră a domnului Putin de a acționa în sensul planului anunțat”, a declarat John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategică al Consiliului pentru Securitate Națională de la Casă Albă, răspunzând la o întrebare privind decizia Rusiei de a transfera armament nuclear tactic în Belarus.

„Și nu am observat indicii că domnul Putin înclină spre, se apropie sau ar pregăti folosirea de arme nucleare tactice în Ucraina”, a subliniat John Kirby, potrivit agenției Reuters.

Președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat, conform unui interviu difuzat sâmbătă, că Rusia a ajuns la un acord cu Belarus pentru staționarea de armament nuclear tactic pe teritoriul acestei țări. Putin a precizat, potrivit agenției RIA Novosti, că lucrările la complexul din Belarus unde ar urmă să fie staționate armele nucleare ruse vor fi finalizate până în iulie, potrivit orange.ro.

SUA nu a primit încă semnale că Rusia și-ar putea folosi în vreun fel armele tactice nucleare, dar NATO este vigilentă în acest sens

„Nu am observat niciun indiciu că președintele Rusiei a dat curs acestui angajament sau că a transferat arme nucleare. De fapt, nu am observat indicii că are intenția de a utiliza arme nucleare (…) în Ucraina”, a afirmat duminică John Kirby, subliniind că, în acest context, Statele Unite nu au motive să modifice configurația apărării nucleare.

Alianța Nord-Atlantică a denunțat retorică nucleară „periculoasă și iresponsabilă” a Rusiei. „Alianța Nord-Atlantică este vigilentă, monitorizăm atent situația. Nu am observat schimbări în poziționarea forțelor nucleare ale Rusiei care să ne facă să ajustăm noi forțele”, a declarat un purtător de cuvânt al NATO.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!