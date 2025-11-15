Washingtonul a acordat un nou răgaz, de 90 de zile, de la regimul sancțiunilor pentru compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), a anunțat sâmbătă un oficial guvernamental sârb, transmite Reuters.

NIS, care operează singura rafinărie din Serbia, este cea mai tranzacționată companie la Bursa de la Belgrad. Compania are aproximativ 13.500 de angajați și o rețea de peste 400 de benzinării, majoritatea în Serbia, aproximativ 80 în Bosnia și restul în Bulgaria și România.

Săptămâna aceasta, Serbia a anunțat că firmele rusești Gazprom Neft și Gazprom – care împreună dețin 56% în NIS – au trimis o solicitare OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA), în care și-au afirmat disponibilitatea de a renunța la controlul și influența asupra NIS în favoarea unei terțe părți.

Inițial, Trezoreria americană a impus în ianuarie sancțiuni vizând sectorul petrolier rusesc, inclusiv Gazprom, dar cele care vizează NIS au fost amânate de câteva ori și au intrat în vigoare în data de 8 octombrie.

