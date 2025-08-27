Secretarul de stat al Comerțului, Howard Lutnick, a anunțat marți că Departamentul Comerțului al Statelor Unite va începe să utilizeze tehnologia blockchain pentru publicarea statisticilor economice.

Decizia a fost comunicată în urma unei vizite la Casa Albă și face parte dintr-un proces mai amplu de integrare a acestei tehnologii în agențiile guvernamentale.

„Departamentul Comerţului se pregăteşte să emită statisticile pe blockchain, având în vedere că dumneavoastră (n.r. Donald Trump) sunteţi un preşedinte susţinător al spaţiului cripto. Vom publica datele PIB-ului pe blockchain pentru a fi accesibil şi transparent cetăţenilor”, a declarat Howard Lutnick în cadrul întâlnirii cu președintele Donald Trump și alți oficiali.

Potrivit secretarului de stat al Comerțului, în primă fază vor fi publicate datele privind PIB-ul, urmând ca pe viitor măsura să fie extinsă și către alte departamente.

Tehnologia blockchain, garanție de transparență

Blockchain-ul este un registru digital descentralizat, susținut de mii de noduri, care permite ca datele publicate să fie vizibile și verificabile public, asigurând astfel un grad ridicat de transparență și trasabilitate.

Lutnick a precizat că implementarea completă va necesita o perioadă de adaptare, pentru a pune „punct la punct” toate măsurile necesare funcționării sistemului.

