Statele Unite riscă să intre într-un nou „shutdown” în mai puțin de 24 de ore, după eșecul negocierilor dintre Casa Albă și opoziția democrată, privind bugetul federal. Vicepreședintele JD Vance a avertizat că țara se îndreaptă spre o paralizie administrativă, acuzând liderii democrați că „pun pistolul la tâmpla americanilor” prin pozițiile lor inflexibile, scrie AFP.

Declarațiile au venit, la scurt timp după o întâlnire tensionată la Casa Albă între președintele Donald Trump și principalii reprezentanți ai opoziției din Congres, Chuck Schumer și Hakeem Jeffries. „Ei vin aici și spun: dacă nu ne dați tot ce vrem, oprim statul”, a spus Vance, calificând comportamentul democraților drept „grotesc și inacceptabil”.

În lipsa unui acord bugetar până la miezul nopții de marți (ora 7:00, ora României), o mare parte a administrației federale va fi închisă temporar. Sute de mii de funcționari ar urma să intre în șomaj tehnic, traficul aerian ar putea fi perturbat, iar plata ajutoarelor sociale va întâmpina întârzieri semnificative. O astfel de situație este profund nepopulară în rândul americanilor, iar cele două tabere politice încearcă să evite asumarea responsabilității, mai ales în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului din 2026.

Negocierile rămân blocate: republicanii susțin o prelungire a actualului buget până la sfârșitul lunii noiembrie, în timp ce democrații cer restabilirea fondurilor tăiate de administrația Trump, în special pentru programul de asigurări de sănătate „Obamacare”.

Deși Partidul Republican controlează ambele Camere ale Congresului, adoptarea bugetului în Senat necesită sprijinul a cel puțin șapte democrați, deoarece sunt necesare 60 de voturi din 100. Liderul democrat Hakeem Jeffries a anunțat clar că partidul său nu va susține un proiect care „subminează sistemul de sănătate al americanilor de rând”.

La rândul său, Donald Trump a transmis că nu are de gând să facă vreo concesie, criticând „ideile slabe” ale opoziției. Directorul Biroului Bugetar, Russell Vought, a amenințat chiar că va transforma reducerile temporare de personal din timpul blocajului într-o măsură permanentă, pentru a presa tabăra democrată să accepte planul republican.

Replica opoziției nu a întârziat. Jeffries l-a numit pe Vought „un politician răuvoitor” și a declarat public că democrații „nu se vor lăsa intimidați”.

Este a doua oară în acest an când SUA se confruntă cu spectrul unui „shutdown”. În martie, o parte a democraților a votat cu reticență pentru proiectul republican pentru a evita blocajul, decizie care a generat critici interne. De data aceasta însă, semnalele arată că liderii democrați sunt mai puțin dispuși să cedeze, iar confruntarea politică riscă să blocheze din nou funcționarea statului federal.

