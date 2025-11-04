Europa rămâne principala destinaţie a gazului american, cu 6,9 milioane de tone livrate în octombrie (aproximativ 69% din total)

Statele Unite au devenit, pentru prima dată în istorie, singura ţară care reuşeşte să exporte mai mult de 10 milioane de tone de gaz natural lichefiat (GNL) într-o singură lună, potrivit datelor preliminare analizate de compania financiară LSEG și citate de Reuters.

Volumul total exportat în octombrie a fost de 10,1 milioane de tone, faţă de 9,1 milioane în septembrie, consolidând poziţia Americii ca cel mai mare furnizor global de GNL. Expansiunea rapidă a exporturilor a fost determinată de creşterea producţiei la două dintre cele mai importante terminale: Plaquemines LNG, operat de Venture Global în Louisiana, şi Corpus Christi Stage 3, deţinut de Cheniere Energy.

Uzina Plaquemines a trimis peste hotare 2,2 milioane de tone de GNL în octombrie, în timp ce unitatea Corpus Christi a livrat 1,6 milioane de tone, ambele depăşind recordurile anterioare.

Compania Cheniere Energy, care deţine şi terminalul Sabine Pass, a exportat în total 4,2 milioane de tone, adică 42% din livrările americane. Împreună, Cheniere şi Venture Global au asigurat aproape trei sferturi din exporturile SUA de gaz lichefiat.

Directorul executiv al Cheniere, Jack Fusco, a anunţat că după finalizarea fazei a treia a proiectului Corpus Christi, compania va depăşi o capacitate de 50 de milioane de tone pe an, începând din 2026.

Europa rămâne principala destinaţie a gazului american, cu 6,9 milioane de tone livrate în octombrie (aproximativ 69% din total), în creştere faţă de luna precedentă, când nivelul a fost de 6,22 milioane de tone. Exporturile către Asia au urcat la 1,96 milioane de tone, iar livrările către America Latină au scăzut la 0,57 milioane, odată cu încheierea sezonului rece.

Preţul gazului s-a menţinut stabil, oscilând între 10,88 dolari pe piaţa europeană şi 11,11 dolari în Asia, diferenţă insuficientă pentru a schimba rutele comerciale.

Astfel, în contextul cererii ridicate de pe continentul european şi al preţurilor competitive, SUA confirmă statutul de putere energetică globală, capabilă să influenţeze echilibrul pieţei mondiale de gaze.

