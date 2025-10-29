WIESBADEN, Germania, 29 octombrie 2025 — Departamentul de Război al Statelor Unite a anunțat miercuri o modificare în rotația forțelor americane staționate în Europa, precizând că Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate își va încheia misiunea conform programului și se va întoarce la baza sa din statul Kentucky, fără a fi înlocuită de o altă unitate.

Potrivit comunicatului oficial, decizia face parte dintr-un proces planificat de echilibrare a prezenței militare americane la nivel global și nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa, nici o diminuare a angajamentului față de NATO.

„Aceasta nu este o retragere americană din Europa și nu semnalează o reducere a angajamentului față de Articolul 5 al Tratatului NATO. Este, dimpotrivă, un semn pozitiv al creșterii capacităților europene și al asumării unei responsabilități sporite de către aliații noștri” se arată în comunicat.

Reprezentanții Departamentului au subliniat că alianța transatlantică rămâne solidă, iar Statele Unite continuă să mențină „o prezență robustă” în întregul teatru european, cu posibilitatea de a desfășura rapid forțe suplimentare în funcție de necesitățile de securitate.

Decizia vine în contextul apelului președintelui Donald Trump ca aliații NATO din Europa să își asume „responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului”.

Oficialii americani au reiterat că această ajustare a posturii de forțe nu afectează securitatea regională, ci reflectă consolidarea capacităților proprii ale statelor europene membre NATO.