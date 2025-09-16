Stupoare la Tokyo! Campionul olimpic Cole Hocker, descalificat pentru „îmbrânceală” la Mondialele de atletism

Americanul a fost eliminat după semifinala de la 1500 de metri, în urma unui contact cu un adversar.

Surpriză uriașă la Campionatele Mondiale de la Tokyo! Cole Hocker, campionul olimpic de la 1500 de metri, a fost descalificat după ce a terminat pe locul secund în semifinala probei. Motivul? „Îmbrânceală”, așa cum figurează în regulamentul World Athletics.

Americanul de 24 de ani s-a aflat blocat la interior pe ultima linie dreaptă și a încercat să forțeze trecerea printr-un spațiu îngust. În încercarea de a-și croi drum, a intrat în contact cu germanul Robert Farken, al cărui ritm a fost perturbat. Deși Hocker s-a desprins și a terminat cursa pe locul doi, oficialii au decis descalificarea lui.

World Athletics definește „îmbrânceala” drept contact fizic repetat sau singular cu un adversar, care aduce un avantaj nedrept sau produce prejudicii altui atlet. Contestația depusă de echipa SUA a fost respinsă.

„Era un spațiu strâmt, căutam orice breșă pe care o puteam găsi. Am făcut tot posibilul să trec cât mai curat, dar știam că toată lumea va veni foarte rapid din spate. Am rămas puțin blocat acolo. Am mai fost în această situație de câteva ori și am încercat doar să rămân calm. Am încredere în instinctele mele și încerc să mă mișc cât de bine pot”, a explicat Hocker după cursă.

Reacții dure după descalificare

Decizia a provocat reacții imediate în lumea atletismului. Fostul campion mondial Steve Cram, prezent ca analist la BBC, a fost tranșant.

„Nu poți face asta, sincer. Știu că spațiul era acolo, dacă ar fi avut puțină răbdare. Își folosește cotul, îl întinde peste Farken, care poate că ar fi prins locul sau nu. E vorba de campionul olimpic, nu e bine pentru sport și ne-am fi dorit să fie acolo. Dar, în același timp, Hocker a intrat în panică și chiar l-a împiedicat pe atletul german”, a declarat Cram, citat de The Independent.

Astfel, Hocker nu va putea să-și apere coroana mondială, iar finala de miercuri se va desfășura fără el. Olandezul Niels Laros a fost cel mai rapid calificat, în timp ce britanicii Josh Kerr și Jake Wightman, ultimii doi campioni mondiali ai probei, s-au calificat fără probleme. Jonah Koech, compatriotul lui Hocker, va reprezenta SUA în finală.

