Ceremonia funerară în memoria înalților oficiali iranieni care au murit în accidentul de elicopter din 19 mai 2024, în frunte cu președintele Ebrahim Raisi, se va desfășura în ziua de 21 mai în orașul Tabriz din provincia Azerbaidjanul de Est (aflată la granița cu Republica Azerbaidjan), regiunea în care s-a prăbușit elicopterul.

Moartea președintelui Iranului, Ebrahim Raisi, în accidentul de elicopter din 19 mai a produs tensiuni în Iran, în întreg Orientul Mijlociu dar și în restul lumii – între oficiali care au ținut să transmită condoleanțe, conform uzanțelor diplomatice, și activiști pentru drepturile omului, care continuă să acuze regimul dur de la Teheran, din care a făcut parte și fostul președinte Raisi.

Într-un mesaj postat pe rețeaua X (Twitter), preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis condoleanțe, în numele Uniunii Europene, pentru moartea preşedintelui Ebrahim Raisi și a ministrului Hossein Amirabdollahian. Un mesaj similar a transmis șeful Diplomaţiei europene, Josep Borrell, întrucât Amirabdollahian ar fi fost omologul său. Drept răspuns, pe rețelele sociale au apărut comentarii care le aduc aminte oficialilor UE că Iranul are un regim dictatorial, în a cărui ierarhie președintele Raisi era pe poziția a doua (după ayatollah-ul Ali Khamenei). De altfel, președintele Raisi, dacă nu murea în accidentul de elicopter, era un candidat important la funcția de ayatollah, după modelul lui Ali Khamenei, care înainte să fie ayatollah a fost președintele Iranului.

Foarte recent, la 9 mai 2024, ministrul iranian, Amirabdollahian, transmisese către liderii UE un mesaj de felicitare în cinstea Zilei Europei. Anterior, la 2 mai, Amirabdollahian anunța că a purtat o convorbire prin telefon cu Josep Borrell. “Am discutat despre relațiile Iran – UE și despre probleme regionale. Am subliniat necesitatea de a pune capăt crimelor și genocidului regimului israelian împotriva palestinienilor din Gaza, fără întârziere și condiție prealabilă”, anunța ministrul iranian de Externe. În plus, ministrul iranian preciza că “am îndemnat UE să respecte forțele armate iraniene. Am reiterat că operațiunea militară a Iranului, ca răspuns la atacul Israelului împotriva ambasadei Iranului la Damasc, a fost legitimă apărare. Am salutat dialogul continuu dintre Iran și UE în vederea intensificării cooperării dintre cele două părți”.

Statele Unite, Israelul și alte țări occidentale susțin că Iranul acordă sprijin grupărilor teroriste, inclusiv grupării Hamas, cea care a comis atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Acesta este motivul pentru care mesajele de compasiune adresate de lideri ai UE către regimul de la Teheran au contrariat opinia publică din țările occidentale.

Un mesaj de condoleanțe a transmis și președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar acest mesaj n-a surprins pe nimeni, întrucât Rusia și Iranul au o relație foarte strânsă, mai ales după Rusia a declanșat războiul din Ucraina. “Am avut ocazia să-l cunosc pe Seyyid Ebrahim Raisi de mai multe ori și voi păstra pentru totdeauna cea mai frumoasă amintire a acestui om minunat. Vă rugăm să transmiteți cuvinte de sincere condoleanţe și sprijin familiei și prietenilor regretatului președinte și tuturor celor uciși în acest teribil dezastru. Le doresc lor și întregului popor iranian forţă în fața unei pierderi atât de grave și ireparabile”, a transmis președintele Rusiei, Vladimir Putin.

În unele capitale occidentale, imigranți iranieni au avut manifestații de bucurie când au aflat despre moartea președintelui Raisi. De altfel, pentru represiunea dură la care își supunea adversarii, președintele Raisi fusese supranumit “măcelarul”.

Iranul este o țară acuzată că susține gruparea teroristă Hamas, cu baza în Fâșia Gaza, grupare care, în octombrie 2023, a atacat neprovocat statul Israel.

