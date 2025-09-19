Studiu revoluționar: Aspirina poate reduce la jumătate riscul de recidivă a cancerului colorectal la pacienții cu mutații genetice

Un studiu clinic de amploare desfășurat în Scandinavia arată că o doză mică de aspirină administrată zilnic poate avea un impact major în prevenirea recurenței cancerului colorectal, una dintre cele mai frecvente și agresive forme de cancer la nivel global.

Cercetătorii de la Institutul Karolinska din Stockholm au descoperit că pacienții operați de cancer colorectal, care prezentau anumite mutații genetice și au primit 160 mg de aspirină pe zi timp de trei ani, au avut un risc cu 55% mai mic de reapariție a bolii, comparativ cu cei care au luat placebo. Rezultatele provin din trialul clinic Alascca, desfășurat pe peste 3.500 de pacienți din Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda.

Dacă tumorile prezentau aceste mutații, riscul de recidivă era redus la mai mult de jumătate. Este un efect uriaș, care cred că va schimba practica medicală, a declarat prof. Anna Martling, coordonatoarea studiului. Aproximativ 40% dintre pacienții cu cancer colorectal prezintă astfel de mutații în calea biologică PI3K, vizată de efectele antiinflamatorii și anti-trombotice ale aspirinei.

Cancerul colorectal afectează anual aproape 2 milioane de oameni la nivel mondial și rămâne o cauză principală de deces, chiar și după tratamente chirurgicale și oncologice. În special în rândul persoanelor sub 50 de ani, incidența este în creștere, fiind asociată cu factori precum alimentația nesănătoasă, obezitatea și sedentarismul.

Mecanismele prin care aspirina reduce riscul de recidivă includ scăderea inflamației, blocarea semnalelor din calea PI3K și reducerea activității trombocitelor, care în mod normal pot proteja celulele canceroase de sistemul imunitar.

Deși aspirina este un medicament ieftin și disponibil de peste un secol, administrarea sa pe termen lung nu este lipsită de riscuri. În cadrul studiului, câțiva pacienți au suferit reacții adverse severe, precum hemoragii gastrointestinale, reacții alergice sau chiar sângerări cerebrale, unul dintre cazuri având un deznodământ fatal.

Specialiștii avertizează că tratamentul nu este potrivit pentru toți pacienții, ci doar pentru cei la care testele genetice confirmă mutațiile relevante.

Rezultatele subliniază importanța testării genetice pentru fiecare caz de cancer colorectal, astfel încât să putem oferi aspirină doar pacienților care pot beneficia cu adevărat de ea, a adăugat prof. Martling.

Dr. Catherine Elliott, director de cercetare la Cancer Research UK, a salutat concluziile studiului: Există tot mai multe dovezi că aspirina în doză mică poate oferi protecție împotriva cancerului colorectal, dar sunt necesare studii mai mari pentru a confirma care grupuri de pacienți ar avea cel mai mult de câștigat. Prevenirea recidivelor înseamnă salvarea de vieți.

