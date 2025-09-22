De către

Patru din zece chiriași din România își doresc să plătească sub 300 de euro pentru o garsonieră sau un apartament cu două camere, relevă un sondaj realizat de Imobiliare.ro.

Pentru majoritatea respondenților, vechimea locuinței nu este un criteriu decisiv, atâta timp cât chiria este accesibilă.

Potrivit sondajului, 34% dintre chiriași consideră acceptabil un buget între 300 și 450 de euro, în timp ce doar 15% sunt dispuși să achite între 450 și 600 de euro. Doar 7% ar plăti lunar peste 600 de euro pentru o locuință.

Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, atrage atenția la Ziarul Financiar asupra dezechilibrului dintre cerere și ofertă:

„Avem un decalaj semnificativ între aşteptările chiriaşilor şi realitatea pieţei când 40% din chiriaşi caută locuinţe setându-şi un buget mai mic decât nivelul mediu al pieţei, ceea ce duce inevitabil la frustrări şi la un proces ineficient de căutare.”

Diferențe majore între orașe

Cele mai multe apartamente disponibile la închiriere se află în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, însă prețurile variază considerabil.

În Timișoara, Craiova și Sibiu, chiria pentru o garsonieră este de aproximativ 300 de euro.

În Iași, suma medie ajunge la 350 de euro, iar în Constanța la 365 de euro.

În Brașov, chiria pentru o garsonieră urcă la 380 de euro.

Cele mai mari prețuri sunt în București (400 de euro) și Cluj-Napoca (440 de euro).

În cazul apartamentelor cu două camere, chiria începe de la 420-430 de euro în Sibiu și Oradea, dar ajunge la 600 de euro în Cluj-Napoca și chiar 619 euro în București.

Ce locuințe caută chiriașii

Apartamentele cu două camere sunt cele mai solicitate, fiind considerate versatile și potrivite atât pentru studenți, cât și pentru familiile tinere.

Garsonierele rămân aproape la fel de atractive, fiind preferate de circa 40% dintre participanții la sondaj.

Pentru 60% dintre chiriași, vechimea imobilului contează mai puțin decât prețul.

Cei care au indicat o preferință se orientează spre locuințe noi, apreciate pentru confort și dotări moderne. Doar 10% ar alege apartamente mai vechi, avantajul acestora fiind, de regulă, poziționarea centrală.

