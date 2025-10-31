Un studiu realizat pentru Revolut arată că o treime dintre români au suferit pierderi financiare după ce au urmat sfaturi găsite în mediul online, fără a le verifica la surse sigure.

Cercetarea, efectuată de compania de sondaje Dynata, evidențiază tendințele și comportamentele românilor în privința economisirii și investițiilor digitale.

Sondajul, derulat cu prilejul Zilei Mondiale a Economiilor (31 octombrie), a inclus un eșantion de 1.000 de respondenți adulți, reprezentativi la nivel național.

Decizii financiare luate fără consultarea experților

Potrivit datelor, aproape 60% dintre români au recunoscut că au luat decizii financiare fără a verifica informațiile cu un profesionist. Dintre aceștia, 26% procedează astfel ocazional, 11% frecvent, iar 21% rar.

Pe de altă parte, 42% dintre participanți afirmă că nu urmează niciodată recomandări online privind finanțele personale.

Femeile sunt mai prudente: 47% dintre ele nu se bazează niciodată pe sfaturi financiare online neverificate, comparativ cu 37% dintre bărbați.

Tinerii – mai curajoși, dar și mai vulnerabili

Generațiile tinere (18–34 de ani) sunt mai dispuse să experimenteze: 36% dintre respondenți din această categorie au spus că urmează ocazional sfaturi online pentru a-și crește veniturile.

În contrast, 63% dintre persoanele peste 50 de ani afirmă că nu caută deloc consultanță financiară online.

Pentru 45% dintre români, cea mai mare teamă atunci când vine vorba de sfaturi financiare de pe internet este riscul de înșelăciune.

Alte preocupări menționate sunt schemele „pump and dump” (24%), schemele Ponzi (22%) și afirmațiile exagerate sau false (17%).

Tinerii între 25 și 34 de ani sunt cei mai îngrijorați de fraude (54%) și scheme Ponzi (29%), în timp ce seniorii (peste 65 de ani) se tem mai degrabă de manipulările de tip „pump and dump” (33%).

O treime dintre români au pierdut bani

Cercetarea arată că 28% dintre respondenți au pierdut sume de bani în urma unor recomandări online greșite, cei mai mulți raportând pierderi de până la 1.000 de euro (16%).

Unul din cinci români susține că a urmat sfaturi financiare online fără efecte negative, iar 22% spun că nu au investit, tranzacționat sau căutat niciodată astfel de informații.

Bărbații se arată mai dispuși la risc: 32% recunosc că au pierdut bani urmând sfaturi online, însă majoritatea consideră pierderile „minore”, sub 1.000 de euro.

Încredere ridicată în propriul discernământ online

Chiar dacă mulți au fost păgubiți, 69% dintre români cred că pot distinge între sfaturile financiare veridice și cele false. Totuși, jumătate dintre participanți au admis că sunt „oarecum încrezători” în această capacitate, iar un sfert spun că nu se simt deloc siguri în identificarea informațiilor credibile.

Diferențele între sexe sunt clare: 74% dintre bărbați se declară încrezători în propriul discernământ, față de 65% dintre femei, care manifestă mai multă prudență și autocritică.

Analiza a fost realizată în iunie 2025, de Revolut și Dynata, pe un eșantion reprezentativ de peste 1.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani.

