Potrivit unui studiu realizat de Greenpeace, călătoria cu trenul între orașele europene, deși prietenoasă cu mediul, este adesea mai scumpă decât zborul cu avionul.

Organizația Greenpeace a comparat prețurile biletelor pe 142 de rute de până la 1.500 km, descoperind că pentru 66 dintre acestea, sau 47%, trenul costă mai mult decât avionul.

Pentru cele 109 rute transfrontaliere evaluate, Greenpeace arată că zborul cu avionul este mai ieftin decât călătoria cu trenul în 54% din cazuri, fiind predominant opțiunea mai economică pentru trafic internațional.

Trenurile, mai ieftine în mai puțin de jumătate din cazuri

Incluzând și 33 de rute interne, trenul este varianta mai accesibilă în doar 46,5% din situații, în timp ce în 7% dintre cazuri prețurile sunt similare.

Greenpeace face apel pentru majorarea taxelor pentru zboruri și îmbunătățirea condițiilor pentru pasagerii feroviari.

Critici la adresa subvenționării zborurilor și a costurilor pentru trenuri

Expertul Greenpeace Lena Donat afirmă că „nu este corect ca, în timp ce zborurile cu avionul sunt puternic subvenționate, călătoriile pe distanțe lungi cu trenul sunt mai scumpe”.

Ea susține că, având în vedere impactul asupra mediului, trenurile ar trebui să fie întotdeauna o opțiune mai ieftină.

Analiza nu include costurile suplimentare

Studiul nu ia în calcul taxa pentru bagaje sau reducerile pentru familii, fapt care ar putea influența rezultatele.

În Germania, din cele 31 de rute analizate, trenurile sunt mai ieftine decât avioanele în 15 cazuri, însă zborurile rămân mai accesibile spre vestul Europei, iar trenurile sunt preferate pentru destinațiile din Polonia, Cehia, Austria și Belgia.

Comparativ cu un studiu din 2023, în care trenurile erau mai ieftine în 27% din cazuri, în prezent această proporție a crescut la 41%, indicând o tendință de apropiere a costurilor între cele două modalități de transport.

