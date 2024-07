O echipă de cercetători de la facultatea de medicină Keck a Universităţii din California de Sud a demonstrat că expunerea la poluarea aerului în timpul copilăriei este direct asociată cu simptomele bronşitei la vârsta adultă.

Multe cercetări anterioare au stabilit legături intuitive, mai puţin directe, între expunerea timpurie la poluarea aerului şi problemele pulmonare la copii, iar aceste probleme din copilărie sunt asociate constant cu probleme pulmonare la vârsta adultă.

Cu toate acestea, studiul celor de la Universitatea din California de Sud, publicat în American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine, oferă dovezi clare că expunerea la poluarea aerului în copilărie are efecte directe asupra sănătății plămânilor la adulți, chiar dacă legătura nu se explică complet prin impactul poluării asupra sănătății pulmonare în copilărie. Aceasta sugerează că ar putea exista factori încă neînțeleși care contribuie la dezvoltarea afecțiunilor respiratorii în viața adultă.

Legătura între expunerea timpurie la poluare și bolile pulmonare ulterioare a fost evidentă

Echipa de cercetare a utilizat datele din Studiul USC privind sănătatea copiilor, un proiect pe termen lung care a urmărit cohorte de locuitori din sudul Californiei de la vârsta școlară până la maturitate.

Chiar și după ajustarea pentru simptomele astmului sau bronșitei la începutul vieții, legătura dintre expunerea la poluare în copilărie și simptomele bronșitei la adulți a rămas evidentă, o constatare surprinzătoare pentru cercetători.

Erika Garcia, autorul principal al studiului, a declarat că efectele observabile asupra sănătății respiratorii în copilărie nu explică pe deplin relația dintre expunerea la poluarea aerului și sănătatea respiratorie la adulți.

Rezultatele noastre sugerează că expunerea la poluarea aerului în copilărie are efecte mai subtile asupra sistemului nostru respirator, care încă ne afectează la vârsta adultă.

Copiii sunt deosebit de vulnerabili la poluarea aerului din cauza sistemelor lor respiratorii și imunitare în dezvoltare și a faptului că respiră mai mult aer raportat la masa corporală. Prin urmare, protejarea sănătății respiratorii a copiilor de astăzi este esențială pentru asigurarea sănătății lor viitoare, mai spun autorii cercetării.