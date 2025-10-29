Tichetele de valoare – precum cardurile de masă, voucherele de vacanță și tichetele sociale – au avut în 2024 un impact economic de peste 1,4% din Produsul Intern Brut al României, contribuind la susținerea a peste 213.000 de locuri de muncă la nivel național. Concluziile aparțin unui amplu studiu realizat de o echipă de cercetători ai Academiei de Studii Economice din București, prezentat în cadrul Policy & Impact Forum, desfășurat marți, 28 octombrie, la Ambasada Franței în România.

ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery

Evenimentul a fost deschis de ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery, care a reamintit că Franța a fost prima țară care a introdus sistemul tichetelor de masă în urmă cu șase decenii. El a subliniat că acest model social s-a dovedit un succes atât în Franța, cât și în România, unde aproape șase milioane de cetățeni beneficiază de astfel de instrumente.

Elena Pap, vicepreședinte al Asociației Profesionale a Emitenților de Tichete (APET)

Elena Pap, vicepreședinte al Asociației Profesionale a Emitenților de Tichete (APET), a evidențiat importanța unui dialog bazat pe date între instituțiile publice și mediul privat. Ea a menționat că politicile bazate pe sistemul tichetelor de valoare au fost recunoscute inclusiv la nivel internațional, România fiind una dintre cele șapte țări care s-au remarcat în cadrul procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) prin aplicarea unor astfel de politici sociale.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a descris sistemul tichetelor de valoare drept „un pilon al statului modern”, care oferă un mod transparent de investiție în capitalul uman și are un efect semnificativ în economie. El a menționat, totodată, că în luna decembrie va fi virată a doua tranșă din programul „Sprijin pentru România”, finanțat prin fonduri europene, subliniind rolul acestor instrumente în sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru, a anunțat că instituția lucrează la actualizarea valorii maxime a tichetului de masă, propunerea fiind creșterea acesteia la 50 de lei. Gabriela Horga, președinta Comisiei de Buget din Parlament, a arătat că tichetele de valoare stimulează consumul, sprijină sectoare economice importante și contribuie la reducerea economiei informale.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Economiei, Laurențiu Gîdei, a subliniat efectul pozitiv al voucherelor de vacanță asupra turismului intern, precizând că acestea au contribuit la reducerea evaziunii fiscale și la creșterea numărului de români care își permit concedii.

În cadrul prezentării studiului „Impactul socio-economic al sistemului de tichete în România”, coordonat de Academia de Studii Economice, profesorul universitar Alina Mihaela Dima a vorbit despre dezvoltarea cercetării aplicative din cadrul ASE și despre rolul acesteia în fundamentarea politicilor publice.

Tănase Stamule, decanul Facultății de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine (FABIZ), a evidențiat faptul că sistemul tichetelor susține ecosistemele locale, oferind o cerere constantă pentru micile afaceri. În același timp, el a subliniat că majorarea valorii voucherelor ar putea reprezenta un compromis rezonabil între sustenabilitate fiscală și protecție socială.

Lect. univ. dr. Cosmin Cepoi a arătat că gospodăriile care primesc tichete de masă consumă, în medie, cu 4% mai mult decât cele care nu beneficiază de ele, impactul fiind mai pronunțat în rândul categoriilor vulnerabile. Profesorul Cristian Păun a atras atenția asupra impozitării ridicate a tichetelor de masă, menționând că România este printre puținele state din Uniunea Europeană care aplică contribuții la sănătate și impozit pe venit pentru aceste beneficii.

Conform datelor prezentate de profesorul Adriana Alexandru Davidescu, eliminarea completă a tichetelor de valoare ar duce la pierderi anuale de aproape 19 miliarde de lei – echivalentul a 1,08% din PIB – și la dispariția a peste 150.000 de locuri de muncă, în special în domeniile alimentației, retailului și serviciilor. În schimb, indexarea tichetelor cu inflația ar putea genera un impact suplimentar de până la 0,14% din PIB și între 12.000 și 18.500 de noi locuri de muncă.

În încheiere, echipa de cercetare condusă de lect. univ. dr. Vanesa Teodorescu a recomandat menținerea și consolidarea politicilor privind tichetele de valoare și voucherele sociale. Potrivit acesteia, aceste instrumente nu reprezintă o cheltuială, ci un mecanism de echilibru economic și social, care stimulează creșterea economică, creează locuri de muncă și reduce economia informală. Cercetătorii propun, totodată, introducerea unui mecanism automat de indexare cu inflația pentru a proteja puterea de cumpărare a beneficiarilor și pentru a menține efectele pozitive la nivel macroeconomic.