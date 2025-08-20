Studiu: Aparatele auditive pot reduce cu 61% riscul de demență, dar doar dacă sunt folosite înainte de 70 de ani

Un nou studiu sugerează că utilizarea aparatelor auditive încă din jurul vârstei de 60 de ani poate avea un impact major asupra sănătății creierului și poate reduce riscul de demență cu până la 61%.

Cercetătorii au analizat aproape 3.000 de adulți de peste 60 de ani, fără diagnostic de demență la începutul studiului, și i-au monitorizat timp de două decenii. Rezultatele au arătat că persoanele care au început să poarte aparate auditive în anii 60 au avut un risc semnificativ mai mic de a dezvolta boala, comparativ cu cei care aveau pierderi de auz dar nu au folosit niciodată dispozitive.

Beneficiile apar însă doar dacă intervenția are loc înainte de 70 de ani. După această vârstă, protecția oferită de aparatele auditive scade considerabil.

Gestionarea pierderii de auz în perioada de mijloc a vieții ar putea ajuta la protejarea creierului și la reducerea riscului de demență, a explicat dr. Sudha Seshadri, neurolog comportamental și coautor al studiului.

De ce pierderea auzului afectează memoria

Experții cred că există mai multe mecanisme prin care auzul influențează sănătatea cognitivă:

Efort mental suplimentar – când auzul scade, creierul depune un efort mai mare pentru a compensa informațiile lipsă, ceea ce poate obosi procesele cognitive.

– când auzul scade, creierul depune un efort mai mare pentru a compensa informațiile lipsă, ceea ce poate obosi procesele cognitive. Atrofia cerebrală – pierderea auzului este asociată cu accelerarea micșorării creierului, un factor deja legat de declinul cognitiv.

– pierderea auzului este asociată cu accelerarea micșorării creierului, un factor deja legat de declinul cognitiv. Izolarea socială – persoanele cu deficiențe de auz evită adesea interacțiunile, ceea ce înseamnă mai puține stimulări cognitive și un risc crescut de depresie.

Acces mai facil la aparate auditive

Deși pierderea auzului afectează aproape 27 de milioane de americani de peste 50 de ani, doar unul din șapte folosește un aparat auditiv, iar mulți așteaptă chiar și un deceniu până să caute ajutor.

În 2022, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a aprobat vânzarea aparatelor auditive fără prescripție, direct în magazine sau online, pentru persoanele cu pierdere de auz ușoară și moderată. Măsura a fost gândită pentru a reduce costurile și a crește accesibilitatea, iar acum studiile arată că ar putea avea beneficii importante și pentru sănătatea creierului.

